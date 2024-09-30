Россияне нашли методы воздействия: что заставляет украинцев на оккупированных территориях идти во вражескую армию

С начала 2024 года по сегодняшний день ориентировочно 7 тысяч жителей временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины подписали контракт с оккупационными войсками на прохождение службы в рядах российской армии. Россия научилась находить дополнительные стимулы для мобилизации граждан.

Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт по безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко, подчеркнув, что Россия для этого сначала довела людей до бедности; создала обстоятельства, когда любое беззаконие и преступность становятся единственным выходом из сложной жизненной ситуации, когда мужчину выталкивает его семья, чтобы тот зарабатывал деньги любой ценой.

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Для части граждан ВОТ измена Украины стала приемлемой

Военнослужащий отметил, что аргументы, которые применяет оккупационная власть, чтобы поощрить мужчин идти служить в российскую армию – разные. Оккупанты используют силовое воздействие, обещают деньги. К сожалению, по его словам, это срабатывает.

Эта ситуация, по словам Варченко, была ожидаемой, ведь мужчины на временно оккупированных территориях остались не для того, чтобы защищать Родину. Они, по мнению военнослужащего ВСУ, пытались переждать, однако Россия создает им условия, в которых просто пересидеть не удастся, потому что деньги закончились, а зарабатывать на жизнь нужно.

Россия на тех территориях точно не создает условий для экономического развития, бизнеса, в конце концов и не каждый готов там к предпринимательству, поэтому вполне ожидаемо, что часть граждан Украины, которая осталась на оккупированной территории, пойдет служить оккупационному режиму и становиться предателями украинского народа,

– озвучил Варченко.

Однако, по словам военнослужащего ВСУ, принимая во внимание озвученную Центром национального сопротивления цифру в 7 тысяч мужчин, можно сделать вывод, что это пока незначительный процент.

К сведению! Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на военную службу. Он продлится с октября по декабрь 2024 года. В России планируют привлечь в армию 133 тысячи граждан в возрасте от 18 до 30 лет. В сентябре глава Кремля издал указ об увеличении численности российской армии до 2 389 130 человек.