Сколько украинцев заставили воевать на стороне России: в ГУР назвали поразительную цифру

С начала полномасштабного вторжения Россия цинично "вовлекает" в свое войско украинцев с оккупированных территорий. Людей вылавливают на улицах, забирают с рабочих мест и студенческих пар.

30 июля на пресс-конференции Путин самоуверенно заявлял, что в Украине вот-вот закончится мобилизационный ресурс. Между тем, сама Россия принудительно мобилизовала впечатляющее количество украинских граждан с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, информирует 24 канал.

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Оккупантские ряды пополняются украинцами

30 июля во время разговора с пропагандистскими журналистами российский диктатор утешал себя и свой электорат "неудачами" Украины. Одна из них – скоро там некому будет работать, потому что уже всех мобилизовали.

В то же время, как оказалось, сам агрессор пополняет свой состав за счет украинцев с временно оккупированных территорий, которые якобы уже должны были закончиться.

Забирают прямо с рабочих мест и бросают на передовую

В ГУР отметили, что с начала 2022 года Россия на оккупированных территориях Украины принудительно мобилизовала в свою армию от 55 000 до 60 000 мужчин.

В ГУР рассказывают, что жителей оккупированных территорий заставляют воевать на стороне России путем "вылова" и несдержанных обещаний.

Часто людей забирают прямо с рабочих мест, переодевают в военную форму и сразу отправляют на фронт.

Принудительно мобилизованных пытаются утешить, мол, пересидите на второй и третьей линиях.

Однако известно, что русскому слову грош цена. Поэтому часто людей бросают прямо на передовую.

Среди принудительно запиханных в ряды оккупационного войска есть и студенты. Они идут на пары, а попадают уже в армию страны-агрессорки.

Единственный выход – сдача в плен

Россиянам абсолютно плевать на жителей Донецкой и Луганской областей, которых якобы они так стремились "спасти" от "плохих" украинцев.

Избежать принудительной мобилизации очень тяжело. Законы там бездействуют. Поэтому в ГУР советуют всем украинским гражданам сдаваться в плен при первой возможности.

Мобилизация на оккупированных территориях: что известно