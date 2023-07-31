Сколько украинцев заставили воевать на стороне России: в ГУР назвали поразительную цифру
Источник:Радио Свобода
С начала полномасштабного вторжения Россия цинично "вовлекает" в свое войско украинцев с оккупированных территорий. Людей вылавливают на улицах, забирают с рабочих мест и студенческих пар.
30 июля на пресс-конференции Путин самоуверенно заявлял, что в Украине вот-вот закончится мобилизационный ресурс. Между тем, сама Россия принудительно мобилизовала впечатляющее количество украинских граждан с временно оккупированных территорий. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, информирует 24 канал.
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Оккупантские ряды пополняются украинцами
30 июля во время разговора с пропагандистскими журналистами российский диктатор утешал себя и свой электорат "неудачами" Украины. Одна из них – скоро там некому будет работать, потому что уже всех мобилизовали.
В то же время, как оказалось, сам агрессор пополняет свой состав за счет украинцев с временно оккупированных территорий, которые якобы уже должны были закончиться.
Забирают прямо с рабочих мест и бросают на передовую
В ГУР рассказывают, что жителей оккупированных территорий заставляют воевать на стороне России путем "вылова" и несдержанных обещаний.
Часто людей забирают прямо с рабочих мест, переодевают в военную форму и сразу отправляют на фронт.
Принудительно мобилизованных пытаются утешить, мол, пересидите на второй и третьей линиях.
Однако известно, что русскому слову грош цена. Поэтому часто людей бросают прямо на передовую.
Среди принудительно запиханных в ряды оккупационного войска есть и студенты. Они идут на пары, а попадают уже в армию страны-агрессорки.
Единственный выход – сдача в плен
Россиянам абсолютно плевать на жителей Донецкой и Луганской областей, которых якобы они так стремились "спасти" от "плохих" украинцев.
Избежать принудительной мобилизации очень тяжело. Законы там бездействуют. Поэтому в ГУР советуют всем украинским гражданам сдаваться в плен при первой возможности.
Мобилизация на оккупированных территориях: что известно
- Россияне активно производят мобилизацию на оккупированных территориях. В ряды своего войска призывают всех от мала до велика. Они не пренебрегают ни 17-летними подростками, ни пенсионерами. Те, кто отказываются от службы на агрессора, подвергаются преследованиям.
- Впрочем, в первую очередь россияне все же мобилизуют своих поклонников – коллаборантов.