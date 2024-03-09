Должны быть на фронте, а не в тыловых частях: что говорят в Раде о мобилизации осужденных

Глава Минюста Денис Малюська на днях заявил, что тысячи осужденных можно привлечь в армию. Нардепы объяснили, на что будут обращать внимание при принятии проекта закона.

В свою очередь министр юстиции Украины заверил, что ожидает быстрого принятия идеи, ведь по ней нет серьезного сопротивления. Инициативу мобилизации осужденных прокомментировали в эфире телемарафона члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп от "Слуг народа" Александр Федиенко и нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз, пишет 24 Канал.

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Что думают в Раде о мобилизации осужденных

Ирина Фриз отметила, что в случае, если это инициатива правительства, то законодатели будут ожидать документ.

Что касается тех людей, которые отбыли свое наказание, то уже в этом законопроекте об изменениях в мобилизации содержится норма, которая будет позволять тем, кто уже отбыл свой срок наказания, иметь право быть мобилизованным,

– заявила нардеп.

Она также уточнила, что сейчас такого права эти люди не имеют.

Нардеп от "Слуг народа" Александр Федиенко рассказал, что не понимает, как с юридической точки зрения могут мобилизовать людей, которые находятся в СИЗО и ожидают приговора. Ведь, когда будет обвинительный приговор, то человека все-таки придется забирать с войны, чтобы он отбывал решение суда.

"Сейчас происходят консультации с военными, ведь это им в дальнейшем осуществлять коммуникации с такими людьми и некоторые военные склоняются к тому, что они согласны работать с такими людьми. А некоторые не хотят... Поэтому я лично считаю, что тем, кто уже отбыл наказание, такое право (быть мобилизованным – 24 Канал) надо предоставить. Те, кто все-таки в СИЗО ждут приговора, то мы не можем им предоставить такого права", – заявил нардеп.

Однако сказал, что обвиняемым по нетяжким статьям, которых военные готовы принять к себе, можно предоставить соответствующее право. Александр Федиенко объяснил, что людям надо дать альтернативу.

"То есть, если они обвинены по не тяжким статьям и готовы оправдать себя на фронте, то мы должны, условно говоря, заменить в дальнейшем им пребывание на фронте, не в тыловых частях, а именно на фронте. При условии, что они сами согласны. Это их право...", – объяснил нардеп.

Что известно о мобилизации осужденных