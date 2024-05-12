Мобилизация заключенных: в Минобороны сказали, в каких подразделениях будут служить осужденные
Накануне, 8 мая, Верховная Рада поддержала в целом законопроект о добровольной мобилизации отдельных категорий заключенных. В Минобороны объяснили, в каких именно подразделениях будут служить эти граждане.
Решение о мобилизации осужденного будет зависеть не только от личного желания заключенного и состава преступления. Об этом заявил спикер оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин, передает 24 Канал.
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Специальные подразделения
Представитель Минобороны отметил, что решение о мобилизации будет зависеть не только от личного желания заключенного и состава преступления, а и от заключения ВВК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение. Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд.
Осужденные смогут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей,
– рассказал Лазуткин.
Обратите внимание! Будут действовать ограничения для лиц, которые отбывают наказание или были осуждены за:
- преступления против основ нацбезопасности Украины;
- умышленное убийство двух или более людей, или убийство с особой жестокостью, или соединенное с изнасилованием или сексуальным насилием;
- преступления против половой свободы и неприкосновенности;
- преступления, связанные с терроризмом;
- нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть нескольких людей;
- убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего;
- особо тяжкие коррупционные преступления.