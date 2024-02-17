Будут ли мобилизовать осужденных в Украине: нардеп объяснил сложность процесса

В Украине рассматривают возможность привлечения в армию осужденных лиц. Однако это довольно непростая тема, которая требует комплексного подхода.

Некоторые осужденные уже изъявили желание присоединиться к ВСУ для защиты страны. Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко рассказал 24 Каналу, что из заключенных действительно можно создать отдельные подразделения.

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Могут ли мобилизовать осужденных

В Минюсте заговорили о том, что тысячи граждан, имеющих судимость изъявили желание присоединиться к Вооруженным Силам Украины. Среди них и те, кто отбывают пожизненное заключение.

Однако мобилизация осужденных – это довольно сложная тема. В частности, не менее 50 тысяч человек, которые имеют погашенную судимость, не становятся на учет ТЦК.

"Надо выборочно подходить к тому, чтобы их можно было мобилизовать и, возможно, создать отдельные подразделения. Но это вопрос для тех, кто уже отбыл наказание", – заметил Роман Костенко.

Есть и другая категория – условно осужденных. Они также не стоят на учете в территориальных центрах комплектования.

Некоторые люди даже используют это, чтобы не попасть на учет. Бывает, что приходят к следователям, платят взятку, а те им делают условно какое-то дело, осуждают и они также не идут в армию. Поэтому к условно осужденным надо конкретно подходить и смотреть на тяжесть преступления,

– сказал Костенко.

Что касается тех, кто уже отбывает наказание, по данным Костенко, их около 50 тысяч. Среди них также есть женщины, больные и те, кто не подпадает по возрасту.

"Среди всех мы можем найти среди них 4 – 6 тысяч человек при потребности в месяц десятки тысяч. Решит ли это наш мобилизационный вопрос хотя бы на месяц – точно нет", – подчеркнул нардеп.

Поэтому сейчас стоит взвешенно подходить к каждому пункту, осознавая угрозы и преимущества такого решения. Недопустимо делать так, как это делают в России – безразборчиво отправлять на войну сотни тысяч осужденных, несмотря ни на тяжесть преступления, ни на другие аспекты.

Мобилизация осужденных в Украине: что известно