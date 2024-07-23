Почти 4 тысячи освобожденных заключенных служат в ВСУ: уже есть раненые и погибшие

На сегодня в Вооруженных силах Украины служат 3,8 тысячи освобожденных заключенных, которые подписали контракт с ВСУ. В то же время спрос на мобилизацию среди заключенных уменьшается.

Впрочем, есть возможность привлечь к службе около 5 тысяч человек. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

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Есть ли среди заключенных спрос на мобилизацию

Костенко сообщил, что по состоянию на сегодня в ВСУ служат 3,8 тысячи освобожденных заключенных, которые подписали контракт.

3,8 тысячи заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие,

– рассказал секретарь комитета.

Костенко отметил, что сейчас спрос на мобилизацию в ВСУ среди заключенных уменьшился, поскольку основная часть мотивированных людей уже поступили на службу. Однако, по его оценкам, удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тысяч заключенных.

Кроме этого, он высказал мнение, что необходимо создать возможность для мобилизации граждан, которые находятся в СИЗО. По его убеждению, это позволит привлечь к службе еще больше людей.

Напомним, что закон о мобилизации осужденных Зеленский подписал 17 мая 2024 года. Он дал возможность привлечь к военной службе тех, кто получил срок за нетяжкие преступления.