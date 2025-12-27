Могут ли мобилизовать людей с непогашенной судимостью

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В это время в армию могут забирать людей, которые были осуждены за те или иные преступления.

Непогашенная судимость сама по себе не запрещает мобилизацию. Если человек на свободе, пригоден по состоянию здоровья и не имеет законных оснований для отсрочки – его могут мобилизовать, передает 24 Канал со ссылкой на портал "Юристы".

Возможна ли мобилизация человека с непогашенной судимостью?

Гражданин обратился к юристам с вопросом, могут ли мобилизовать в ВСУ человека, который был осужден за тяжкое преступление и имеет непогашенную судимость.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что однозначного ответа нет: могут мобилизовать, но решение остается за территориальным центром комплектования (ТЦК).

Другой адвокат, Андрей Карпенко, добавил, что важны и другие факторы, в частности когда впервые было осуждение.

Справка: Непогашенная судимость – это состояние, когда лицо уже было осуждено судом и отбыло наказание (или было освобождено от него), но установленный законом срок еще не истек, поэтому судимость считается действующей. Это не означает, что человек обязательно в тюрьме. Он может быть на свободе, но юридически все еще судим. После определенного законом срока без новых преступлений судимость погашается автоматически, и человек считается несудимым.

В то же время в Украине действует запрет на комплектование подразделений ВСУ людьми, которые обвиняются или имеют непогашенную судимость за:

преступления против национальной безопасности Украины;

умышленное убийство двух и более лиц, или убийство с особой жестокостью, или в сочетании с изнасилованием или сексуальным насилием, или за особо тяжкие коррупционные преступления;

изнасилование и другие сексуальные насилия, домогательства несовершеннолетних;

террористические акты, нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих.

Если человек занимал важную государственную должность и был осужден за коррупцию или другие тяжкие преступления, закон запрещает его призывать в ВСУ. Те, у кого судимость погашена, после отбытия наказания и истечения установленного срока считаются несудимыми – их можно мобилизовать.