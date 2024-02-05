Мобилизация в 2024 году: будут ли призывать полицейских
В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о мобилизации. В нем предлагается призывать на военную службу полицейских.
Новая редакция законопроекта о мобилизации опубликована на сайте Верховной Рады. Стоит отметить, пока не приняли новый законопроект, продолжает действовать действующее законодательство, согласно которому, правоохранители получают бронь, передает 24 Канал.
Смотрите также Законопроект о мобилизации: для кого предусмотрено бронирование
Как может измениться мобилизация в 2024 году
В новом законопроекте чиновники предлагают отменить бронь для государственных служащих и предлагают их также призывать в ряды армии. В частности, предлагается лишить права на отсрочку следующих госслужащих:
- Бюро экономической безопасности (БЭБ),
- Государственного бюро расследований (ГБР),
- Национального антикоррупционного бюро (НАБУ),
- Государственной исполнительной службы,
- Национальной полиции Украины,
- прокуратуры,
- Службы судебной охраны,
- патронатной службы.
Бронировать будут только 50% военнообязанных в каждом конкретном государственном учреждении. Другие же – будут подлежать мобилизации. Это положение касается также и глав городских и поселковых советов, а также территориальных общин.
Так, если доработанный законопроект будет принят, то полицейские будут подлежать призыву. Вместе с тем, пункты законопроекта также предусматривают предоставление полномочий Национальной полиции Украины в мероприятиях мобилизации. Говорится о том, что правоохранители могут быть привлечены к рекрутингу на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.
Кроме того, полицейские также смогут информировать военнообязанных о необходимости посетить ТЦК и СП.
Какие повестки могут вручать в 2024 году
Вручение повестки не означает, что военнообязанного сразу отправят на передовую. Так, существует 4 типа повесток:
- для уточнения данных;
- на прохождение ВВК;
- мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);
- для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается).
После вручения повестки военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию и в случае, что он пригоден к военной службе, его отправляют на многонедельное обучение. Его продолжительность будет зависеть от военно-учетной специальности.