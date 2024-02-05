Мобилизация в 2024 году: будут ли призывать полицейских

В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о мобилизации. В нем предлагается призывать на военную службу полицейских.

Новая редакция законопроекта о мобилизации опубликована на сайте Верховной Рады. Стоит отметить, пока не приняли новый законопроект, продолжает действовать действующее законодательство, согласно которому, правоохранители получают бронь, передает 24 Канал.

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Как может измениться мобилизация в 2024 году

В новом законопроекте чиновники предлагают отменить бронь для государственных служащих и предлагают их также призывать в ряды армии. В частности, предлагается лишить права на отсрочку следующих госслужащих:

Бюро экономической безопасности (БЭБ),

Государственного бюро расследований (ГБР),

Национального антикоррупционного бюро (НАБУ),

Государственной исполнительной службы,

Национальной полиции Украины,

прокуратуры,

Службы судебной охраны,

патронатной службы.

Бронировать будут только 50% военнообязанных в каждом конкретном государственном учреждении. Другие же – будут подлежать мобилизации. Это положение касается также и глав городских и поселковых советов, а также территориальных общин.

Так, если доработанный законопроект будет принят, то полицейские будут подлежать призыву. Вместе с тем, пункты законопроекта также предусматривают предоставление полномочий Национальной полиции Украины в мероприятиях мобилизации. Говорится о том, что правоохранители могут быть привлечены к рекрутингу на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Кроме того, полицейские также смогут информировать военнообязанных о необходимости посетить ТЦК и СП.

Какие повестки могут вручать в 2024 году

Вручение повестки не означает, что военнообязанного сразу отправят на передовую. Так, существует 4 типа повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВВК;

мобилизационное распоряжение (выдается, если медкомиссия признала годным для военной службы);

для призыва на срочную военную службу (в условиях военного положения не вручается).

После вручения повестки военнообязанный должен пройти военно-врачебную комиссию и в случае, что он пригоден к военной службе, его отправляют на многонедельное обучение. Его продолжительность будет зависеть от военно-учетной специальности.