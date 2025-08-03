В Украине продолжается мобилизация, и в армию могут призвать мужчин в возрасте до 60 лет. Однако для возрастной категории 50+ действуют определенные особенности.

Отметим, что для мужчин в возрасте от 50 лет попасть в боевые подразделения значительно сложнее. Подробнее об особенностях мобилизации этой категории – в материале 24 Канала.

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Как происходит мобилизация мужчин в возрасте 50+?

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", процедура призыва и обязанности для всех военнообязанных одинаковы, если лицо не имеет оснований для отсрочки.

Право на освобождение от службы имеют те, кто:

непригоден из-за проблем со здоровьем;

имеет инвалидность любой группы;

достиг 60-летия;

имеет на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;

ухаживает за близкими с инвалидностью;

является опекуном или попечителем человека, который не может о себе самостоятельно позаботиться, или ребенка/детей-сирот.

Чаще всего после 50 лет мужчин не мобилизуют именно из-за проблем со здоровьем. Болезни не позволяют такому человеку полноценно служить в армии.

Где служат мужчины старше 50 лет?

Назначение места службы прежде всего зависит от наличия боевого опыта и военной специальности. Также стоит учитывать, что мобилизация мужчин до 50 лет и после – значительно отличается. Лиц старшего возраста обычно не направляют в штурмовые бригады, разве что с их согласия.

Чаще всего мужчин после 50 лет распределяют в подразделения тылового обеспечения. Если у военнообязанного есть соответствующая военно-учетная специальность, то по ней человек и идет служить. Например, водителем, механиком, связистом, электриком и тому подобное.

В случае отсутствия военной специальности и опыта службы, человек сначала проходит специальную подготовку, где получает необходимые знания и навыки. После этого его распределят дальше. Иногда таких военнообязанных привлекают к работе на оборонных предприятиях.

В общем, чем ближе человек к 60 годам, тем реже его призывают. Достигнув этого возраста, военнообязанный имеет право подать рапорт на увольнение. Однако до того момента его мобилизация считается законной.