Мобилизация 50+: куда направляют служить мужчин предпенсионного возраста
- Мужчины в возрасте 50+ обычно не призываются в боевые подразделения из-за проблем со здоровьем, а распределяются в подразделения тылового обеспечения.
- При отсутствии военной специальности и опыта службы, мужчины 50+ проходят специальную подготовку, после чего их могут привлекать к работе на оборонных предприятиях.
В Украине продолжается мобилизация, и в армию могут призвать мужчин в возрасте до 60 лет. Однако для возрастной категории 50+ действуют определенные особенности.
Отметим, что для мужчин в возрасте от 50 лет попасть в боевые подразделения значительно сложнее. Подробнее об особенностях мобилизации этой категории – в материале 24 Канала.
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Как происходит мобилизация мужчин в возрасте 50+?
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", процедура призыва и обязанности для всех военнообязанных одинаковы, если лицо не имеет оснований для отсрочки.
Право на освобождение от службы имеют те, кто:
непригоден из-за проблем со здоровьем;
- имеет инвалидность любой группы;
- достиг 60-летия;
- имеет на иждивении трех и более детей в возрасте до 18 лет;
- ухаживает за близкими с инвалидностью;
- является опекуном или попечителем человека, который не может о себе самостоятельно позаботиться, или ребенка/детей-сирот.
Чаще всего после 50 лет мужчин не мобилизуют именно из-за проблем со здоровьем. Болезни не позволяют такому человеку полноценно служить в армии.
Где служат мужчины старше 50 лет?
Назначение места службы прежде всего зависит от наличия боевого опыта и военной специальности. Также стоит учитывать, что мобилизация мужчин до 50 лет и после – значительно отличается. Лиц старшего возраста обычно не направляют в штурмовые бригады, разве что с их согласия.
Чаще всего мужчин после 50 лет распределяют в подразделения тылового обеспечения. Если у военнообязанного есть соответствующая военно-учетная специальность, то по ней человек и идет служить. Например, водителем, механиком, связистом, электриком и тому подобное.
В случае отсутствия военной специальности и опыта службы, человек сначала проходит специальную подготовку, где получает необходимые знания и навыки. После этого его распределят дальше. Иногда таких военнообязанных привлекают к работе на оборонных предприятиях.
В общем, чем ближе человек к 60 годам, тем реже его призывают. Достигнув этого возраста, военнообязанный имеет право подать рапорт на увольнение. Однако до того момента его мобилизация считается законной.