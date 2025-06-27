Мобилизация после 50 лет: кого могут призвать с июля

В Украине продлена всеобщая мобилизация до 7 августа. В этот период мужчин от 25 до 60 лет могут забрать в армию.

Отдельные категории лиц могут быть мобилизованы с 18 лет, передает 24 Канал.

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Кого мобилизуют после 50 лет

Мужчин после 50 лет могут мобилизовать, если они не имеют отсрочки и пригодны к службе по состоянию здоровья.

Обычно освобождение или отсрочку от службы в возрасте более 50 лет мужчины получают из-за неудовлетворительного состояния здоровья, которое не позволяет полноценно нести военную службу.

В зависимости от того, есть ли у военнообязанного боевой опыт/военная специальность, определяют, где он будет служить.

В возрасте старше 50 лет обычно не отправляют в штурмовые бригады. Чаще всего такие мобилизованные служат в подразделениях тылового обеспечения. Если у человека есть военно-учетная специальность, то отправляют туда, где он может ее применить. Например, военнослужащие могут быть водителями, связистами, механиками, электриками и другими.

Напомним, что в конце 2024 года в Сухопутных войсках приняли директиву. В ней говорится, что мобилизация мужчин за 50 лет может происходить только по отдельным мобилизационным распоряжением Генштаба.