Мобилизация мужчин за 50 лет с 1 июля: кто подлежит призыву и куда направляют служить

Мобилизация в Украине в 2025 году продлена до 7 августа, и в ряды Вооруженных Сил призывают военнообязанных разного возраста, в том числе мужчин старше 50 лет. Однако существуют определенные нюансы относительно призыва этой категории граждан.

В частности это касается особенностей службы и оснований для отсрочки. Кого именно могут мобилизовать и на какие должности обычно направляют военнообязанных старше 50 лет – информирует 24 Канал.

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Кого могут призвать в армию

Сейчас процесс мобилизации в Украине одинаков для военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. Они подчиняются общим правилам, определенными в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Итак, когда речь идет о призыве лиц от 25 лет и старше 55, их обязанности и порядок мобилизации остаются одинаковыми, при условии отсутствия оснований для отсрочки от службы.

Основания для отсрочки в возрастной категории 50+ такие же, как и для других:

освобождение от службы получают те, кто непригоден по состоянию здоровья;

те, у кого есть инвалидность любой группы;

военнообязанный может быть уволен, если достиг 60 лет – это предельный возраст службы;

могут получить отсрочку те, у кого трое и более несовершеннолетних детей, которых он содержит;

те, кто ухаживает за близкими, у которых есть инвалидность;

те, кто является опекунами и попечителями людей, которые не могут позаботиться сами о себе, или ребенка/детей-сирот.

Чаще всего военные, которым за 50 лет увольняются или получают отсрочку именно из-за состояния здоровья, что не позволяет полноценно выполнять служебные обязанности.

Куда направляют на службу мобилизованных в возрасте 50+

Место службы военнообязанного определяется с учетом его боевого опыта и военной специальности. Обычно мужчин старше 50 лет не отправляют в штурмовые бригады, разве что они сами выразят такое желание.

Чаще всего таких мобилизованных привлекают в подразделения тылового обеспечения, а если у человека есть военно-учетная специальность, то туда, где он может ее применить. Например, это могут быть должности водителей, связистов, механиков, электриков и тому подобное.

Мобилизация мужчин 55 лет и старше происходит по тем же принципам, однако чем ближе возраст до 60 лет, тем реже рассматривают их кандидатуру.

Обратите внимание! В 60 лет военнослужащий имеет право подать рапорт на увольнение. Однако даже в 59 лет могут мобилизовать наравне с младшими, и это не противоречит законодательству.