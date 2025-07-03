Зокрема це стосується особливостей служби та підстав для відстрочки. Кого саме можуть мобілізувати та на які посади зазвичай спрямовують військовозобов’язаних старших за 50 років – інформує 24 Канал.

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Кого можуть призвати до війська

Наразі процес мобілізації в Україні однаковий для військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років. Вони підпорядковуються загальним правилам, визначеними у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Отже, коли йдеться про призов осіб від 25 років і старших за 55, їхні обов’язки та порядок мобілізації залишаються однаковими, за умови відсутності підстав для відстрочки від служби.

Підстави для відстрочки у віковій категорії 50+ такі ж, як і для інших:

звільнення від служби отримують ті, хто непридатний за станом здоров'я;

ті, у кого є інвалідність будь-якої групи;

військовозобов'язаний може бути звільнений, якщо досяг 60 років – це граничний вік служби;

можуть отримати відстрочку ті, у кого троє і більше неповнолітніх дітей, яких він утримує;

ті, хто доглядає за близькими, у яких є інвалідність;

ті, хто є опікунами та піклувальниками людей, які не можуть подбати самі про себе, або дитини/дітей-сиріт.

Найчастіше військові, яким за 50 років звільняються або отримують відстрочку саме через стан здоров’я, що не дозволяє повноцінно виконувати службові обов’язки.

Куди направляють на службу мобілізованих віком 50+

Місце служби військовозобов’язаного визначається з урахуванням його бойового досвіду та військової спеціальності. Зазвичай чоловіків старше 50 років не відправляють до штурмових бригад, хіба що вони самі висловлять таке бажання.

Найчастіше таких мобілізованих залучають до підрозділів тилового забезпечення, а якщо в людини є військово-облікова спеціальність, то туди, де вона може її застосувати. Наприклад, це можуть бути посади водіїв, зв’язківців, механіків, електриків тощо.

Мобілізація чоловіків 55 років і старше відбувається за тими ж принципами, однак чим ближче вік до 60 років, тим рідше розглядають їх кандидатуру.

Зверніть увагу! У 60 років військовослужбовець має право подати рапорт на звільнення. Проте навіть у 59 років можуть мобілізувати на рівні з молодшими, і це не суперечить законодавству.