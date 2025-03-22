Есть две категории: кого могут мобилизовать после 60 лет

Всеобщей мобилизации в Украине во время действия военного положения подлежат военнообязанные мужчины с 18 до 60 лет. Впрочем, по словам юриста, на практике в армию могут привлечь и граждан старше 60 лет.

По закону мужчина 60 лет и старше не является военнообязанным. А потому теоретически его уже не могут мобилизовать. Однако есть определенные исключения, о которых рассказала адвокат Татьяна Савченко в комментарии УНИАН, передает 24 Канал.

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Когда мужчин 60+ могут мобилизовать

Эксперт отметила, что представителей высшего офицерского состава (генерал, бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант), которые имеют более 60 лет, может коснуться мобилизация.

Дело в том, что для таких лиц предельный возраст для прохождения военной службы во время военного положения составляет 65 лет.

Также военнослужащие, которые имеют высокий уровень профессиональной подготовки, много опыта и признаны ВВК годными, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе после достижения предельного возраста пребывания на военной службе на срок до 5 лет, то есть также до 65-летия.

Напомним, что закон позволяет мобилизацию мужчин до 60 лет. Впрочем, на практике работает директива Сухопутных войск. Согласно ей мужчин старше 50 лет могут быть мобилизированы только по распоряжению Генштаба в случае, если они имеют дефицитные военно-учетные специальности или, если речь идет о службе в тыловых подразделениях.