Мобилизуют ли всех, кто обновил данные: в Минобороны сделали заявление

До 16 июля военнообязанные должны обновить персональные данные в ТЦК. В Минобороны объяснили, обязательно ли их всех призовут на военную службу.

По состоянию на 14 июля около 3 миллионов украинцев обновили данные в ТЦК. Потребности ВСУ для призыва по мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут мобилизованы на военную службу. На этом отметил директор Департамента кадровой политики МОУ Марк Андрусяк.

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Зачем нужно обновление данных

По словам Андрусяка, обновление данных, предусмотрено законом, создано для справедливого подхода. Теперь государство будет понимать, сколько людей потенциально можно призвать в армию, сколько забронированных. Будет полная картина, которая позволит планировать, в частности мобилизационные процессы.

Напомним, что обновить данные должны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Это должны также сделать женщины, которые получили образование по медицинским или фармацевтическим специальностям.

Граждане должны обновить следующие данные: фамилии, имени и отчества, даты рождения, адреса проживания, номера телефона, адреса электронной почты при наличии, места рождения и других персональных сведений – образование, семейное положение, место работы и тому подобное.

Для тех, кто не обновит данные вовремя, предусмотрен штраф в размере от 17 до 25 тысяч. Наложение штрафа вбудет происходить не автоматически, а в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения до одного года с момента его совершения.