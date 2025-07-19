Сети xPON и мобильной связи: кто сможет бронировать 100% работников
- Предприятия, занимающиеся строительством сетей xPON и мобильной связи, могут бронировать всех работников своих бригад при условии получения статуса критически важного.
- По предварительным оценкам, в отрасли есть дефицит более 2,5 тысяч технических специалистов, необходимых для строительства устойчивых к обесточиваниям сетей.
Предприятия, занимающиеся строительством устойчивых к обесточиваниям сетей xPON и мобильной связи, получили возможность бронировать всех работников своих строительных бригад.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
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Кто сможет бронировать 100% работников?
В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что команды обесточиваний сети xPON и мобильной связи быстрее будут строить новые сети, особенно в регионах, где связь исчезает из-за обесточивания или где ее вообще нет.
Вследствие мобилизационных мероприятий отрасль столкнулась с нехваткой квалифицированных кадров, которые обеспечивают строительство устойчивых к обесточиванию сетей и подключение к ним граждан, государственных органов, бизнеса,
– говорится в заявлении.
По предварительным оценкам, речь идет о дефиците 2,5+ тысяч технических специалистов.
Включенным в перечень критически важных предприятий может поставщик электронных коммуникационных услуг, который:
- имеет статус критически важного предприятия от Минцифры;
- строит сети xPON или мобильную связь.
Важно! Для того чтобы иметь возможность забронировать 100% работников строительной бригады, предприятие должно получить статус критически важного от Минцифры.
К слову, недавно стало известно, что работников, которые находятся в розыске ТЦК, позволят брать на работу на критически важные предприятия. Бронирование смогут получить те, кто нарушил законодательство о мобилизации.