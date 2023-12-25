В чем разница между мобилизацией и рекрутингом: Данилов расставил точки над "і"

Алексей Данилов рассказал, в чем разница между мобилизацией и рекрутингом. Он подчеркнул, что это два совершенно разных направления.

Секретарь СНБО отметил, что мобилизация и рекрутинг не заменяют друг друга. Речь идет о двух разных процессах. Рекрутинг – история о собственном желании.

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Сейчас у Минобороны уже 4 компании, с которыми продолжается работа по рекрутингу. В то же время, этот процесс не равен мобилизации.

Рекрутинг – это когда вы самостоятельно видите, что военным нужны те или иные профессии, специалисты и вы через рекрутинговую компанию, владеющую информацией о том, где, кому и что нужно, приобщаетесь к защите нашей страны,

– подчеркнул Данилов.

В Украине могут мобилизовать до 500 тысяч человек

Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно до 500 тысяч человек. Соответствующий запрос подали Генштаб и Главком. В то же время украинский лидер подчеркнул, что вопрос достаточно чувствительный.

Украинский лидер подчеркнул, что говорится об очень серьезной цифре. На кону – "вопросы людей, вопросы справедливости, вопросы обороноспособности и вопросы финансов". Украинский лидер поблагодарил находящихся на фронте воинов.