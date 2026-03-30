Россия имеет проблемы с набором в армию: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации, – ISW

В России все чаще звучит критика относительно провала кампании по набору в их силы беспилотных систем. На этом фоне Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации резервистов, чтобы компенсировать потери в войне против Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны от 29 марта 2026 года.

Почему Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации в России?

Аналитики обратили внимание на заявление российского военкора от 29 марта, который отметил, что кампания по набору в силы беспилотных систем в России фактически зашла в тупик. По его словам, рекрутам предлагают стандартные военные контракты, из-за чего люди боятся, что их могут перевести в штурмовые пехотные подразделения.

Он подчеркнул, что операторов беспилотников не должны использовать как штурмовиков, а также раскритиковал российское минобороны за неспособность создать современные и эффективные подразделения.

Эту позицию поддержал и другой российский военный блогер, который заявил, что военное руководство России избегает внедрения инноваций, которых не понимает.

Аналитики напоминают, что кампанию по набору в силы беспилотных систем российское минобороны запустило в январе 2026 года, ориентируясь, в частности, на студентов.

В то же время российские оппозиционеры ранее сообщали, что предложенные контракты не дают гарантий, что новобранцев не переведут в другие подразделения.

В отчете также отмечается, что предыдущая модель набора добровольцев из-за больших единовременных выплат потеряла эффективность в конце 2025 года. Уже в январе 2026 года темпы набора впервые с 2022 года упали ниже уровня потерь.

Жалобы блогера от 29 марта свидетельствуют, что попытки министерства обороны России обновить свою кампанию добровольного набора, даже для сил беспилотных систем, не достигают желаемых результатов,

– говорится в отчете.

В ISW считают, что Кремль, вероятно, готовится к ограниченным и постепенным принудительным призывам резервистов. По оценке аналитиков, это нужно не для наращивания численности армии, а для того, чтобы компенсировать высокие потери и продолжать войну.

