Отцов 3 и более детей тоже могут мобилизовать: при каких условиях
- Военнообязанные родители трех и более детей могут потерять отсрочку от мобилизации, если не докажут факт содержания детей.
- Небиологические родители или отчимы также могут получить отсрочку, если официально оформили опекунство и доказали содержание детей.
В Украине военнообязанные мужчины, которые содержат трех или более детей, подлежат отсрочке от мобилизации. Однако есть исключения.
Право на отсрочку может быть потеряно отцом, если он не докажет факт содержания детей. Это объяснил украинский адвокат Ярослав Куц, член комитета по информационной политике НААУ, в комментарии "Новости.Live".
Когда отца 3 детей могут мобилизовать?
Например, если супруги разведены, а биологический отец имеет задолженность по алиментам более 3 месяцев, он может быть призван в армию.
Важно, чтобы государственная исполнительная служба подтвердила, что долга нет. Без соответствующей справки основание для отсрочки исчезает.
Адвокат отмечает, что закон не ограничивается только биологическими родителями. Небиологический отец или отчим, который официально опекается и содержит трех и более детей, тоже может получить отсрочку, если официально оформил опекунство и подтверждает содержание детей.
На практике суды уже признавали право на отсрочку для небиологических родителей, которые выполняют эти условия.
Итак, главное условие для получения отсрочки многодетными родителями – доказать, что они реально содержат детей, независимо от того, являются ли они биологическими родителями или опекунами.
Последние новости о мобилизации:
- Отсрочка от мобилизации по бронированию может быть отменена после окончания срока действия или в случаях, когда предприятие прекращает выполнять работы для ВСУ.
- В 2026 году отсрочку от призыва могут не предоставить студентам, которые получают второе высшее образование, многодетным родителям с задолженностью по алиментам, или мужчинам, если одному из трех детей исполнилось 18 лет.
- Мобилизация людей с инвалидностью в Украине возможна при условии добровольного подписания контракта с выбранной бригадой. Мужчины с инвалидностью могут быть призваны, если отсрочка не оформлена и информация об инвалидности неизвестна в ТЦК.