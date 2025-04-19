ВВК признала Насирова годным к службе в частях обеспечения, – военная часть
- Роман Насиров был признан годным к службе в частях обеспечения после медицинского осмотра.
- Мобилизация Насирова "фактически не состоялась" согласно информации, предоставленной в ответе 101-й отдельной бригады охраны Генштаба.
Бывший председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров проходил ВВК. Согласно заключению медицинского осмотра, он пригоден к службе в частях обеспечения.
Это ответили в А0139 на запрос hromadske, передает 24 Канал. Речь идет о 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.
Смотрите также ГБР разоблачило чиновника Минобороны на схеме с "бронированием" мужчин за деньги
Мобилизация Насирова
ВВК вынесла постановление, согласно которому Насиров стал годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и тому подобное.
Однако приказ о призыве на военную службу по мобилизации Романа Насирова был отменен і "является таким, что фактически не состоялся". Основанием назвали нарушение требований Порядка проведения призыва на военную службу по мобилизации, который утвержден постановлением правительства от 16 мая 2024 года №560.
В воинской части также заверили, что в рамках служебного расследования, которое назначили по распоряжению главнокомандующего ВСУ, предоставляют представителям военной службы правопорядка "полную и всестороннюю информацию".
Военная часть А0139 всегда стойко стояла и продолжает стоять на защите и обороне Родины и отмечает, что в подразделении четко сформирована нулевая толерантность к любым проявлениям коррупции,
– отметили там.
Напомним, что Романа Насирова обвиняют в получении "крупнейшей взятки в истории Украины" в сумме 722 миллионов гривен. Перед финальным судебным заседанием он мобилизовался в ряды ВСУ, однако через 3 дня приказ об этом отменили.