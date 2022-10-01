"Не военный смысл": российский политолог объяснил, зачем на самом деле Путину мобилизация

Поняв, что просто так победить в войне с Украиной не получится, Путин объявил так называемую частичную мобилизацию в России. Однако за этим решением кроется не военный смысл.

Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, Путин не рассчитывает с помощью новых мобилизованных закрыть дыры, возникшие в его профессиональной армии благодаря работе ВСУ.

Обратите внимание Оккупанты проводят мобилизацию в Донецкой области: какой город следующий

У Путина оставалось два шага

Галлямов отметил, что мобилизация в России была личным решением Путина. Но он не рассчитывает победить на поле боя благодаря ей. Мобилизация главе Кремля нужна для того, чтобы продемонстрировать руководству Украины то, что его не стоит сбрасывать со счетов, потому что он по-прежнему решительно настроен.

Мобилизация ему требовалась для того, чтобы продемонстрировать свою решительную настроенность, свою готовность к эскалации,

– заявил российский политолог.

То есть, объяснил он, Путин этим хотел сказать украинцам, что понимает, что просто так победить у него не получится. Поэтому у него остается два шага – мобилизация и ядерное оружие. И первый шаг он уже делает.

Какова настоящая цель объявленной Путиным мобилизации: смотрите видео

В чем смысл мобилизации

Галлямов отметил, что это некая демонстрация для украинцев и Европы. В первую очередь Путин пытается произвести впечатление на Европу, чтобы она давила на Украину. Глава Кремля показал, что делает первый шаг к эскалации, организуя массовую мобилизацию. А после этого нет никаких гарантий, что он не сделает второй шаг.

Понимаете, когда у человека осталось всего два шага в направлении пропасти, он первый шаг решительно делает. Ты не можешь исключить, что он второй не сделает,

– сказал политолог.

То есть, подчеркнул он, это переговорная позиция, чтобы вынудить сесть за стол переговоров, пока он не нажал "красную кнопку".

Вот в чем смысл мобилизации. Этот смысл не военный,

– подчеркнул Галлямов.

По его словам, Путин не настолько он сошел с ума, чтобы рассчитывать с помощью этого "мяса" закрыть пробоины, которые в его профессиональной армии сделали Вооруженные Силы Украины.

Мобилизация в России: что известно

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, в рамках которой призовут 300 тысяч человек. Глава страны-террориста аргументировал этот шаг "защитой" временно оккупированных территорий в Украине.

В то же время российские СМИ сообщают, что в ряды оккупационного войска планируют призвать 1 миллион человек. Об этом говорится в седьмом тайном пункте указа Путина. Хотя власти России это отрицают.

Граждане России негативно отреагировали на объявление частичной мобилизации. Они очень активно начали искать способы отсрочки от армии или возможность уехать из страны.