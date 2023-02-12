Россия пострадает еще больше: в ГУР МО рассказали, как мобилизация истощит оккупантов

В России готовятся к новой волне масштабной мобилизации. Скорее всего, Россия отсрочит новый раунд мобилизации, поскольку не преодолела ряд проблем.

Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что если Россия продолжит новый раунд мобилизации, то пострадает от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна.

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Россия не готова к новой волне мобилизации

Речь идет о нехватке современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточном количестве боеспособных офицеров, обучении огромного наплыва неподготовленных людей.

Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели все трудности, которые у них были во время первой волны. Они и тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас,

– заявил представитель ГУР МО Украины.

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