Россия пострадает еще больше: в ГУР МО рассказали, как мобилизация истощит оккупантов
Источник:The Wall Street Journal
В России готовятся к новой волне масштабной мобилизации. Скорее всего, Россия отсрочит новый раунд мобилизации, поскольку не преодолела ряд проблем.
Об этом заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что если Россия продолжит новый раунд мобилизации, то пострадает от тех же проблем, которые обнаружила предыдущая волна.
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Россия не готова к новой волне мобилизации
Речь идет о нехватке современного оборудования в хорошем рабочем состоянии и достаточном количестве боеспособных офицеров, обучении огромного наплыва неподготовленных людей.
Они готовятся ко второй волне мобилизации, но мы считаем, что они отсрочат ее, потому что не преодолели все трудности, которые у них были во время первой волны. Они и тогда не были готовы к такой масштабной мобилизации, не готовы и сейчас,
– заявил представитель ГУР МО Украины.
Мобилизация в России: что известно
- Кремлевскому диктатору Владимиру Путину на фоне больших потерь в войне против Украины в сентябре 2022 года пришлось объявить частичную мобилизацию в России.
- В рамках этой кампании в ряды вооруженных сил России мобилизовали 300 тысяч военных. Значительная часть этих солдат уже оказалась на разных направлениях фронта в Украине.
- В России также идет и скрытая мобилизация. Министр обороны Украины Алексей Резников информировал, что в России уже мобилизовали 500 тысяч человек. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что Россия подготовила 300 тысяч военных для нового наступления против Украины.
- Британская разведка в конце января информировала, что Кремль готовит новый этап "частичной мобилизации". В Великобритании обратили внимание на тенденции в России.
- В частности, российские пограничники препятствовали выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двойным гражданством, заявляя мужчинам, что их имена внесены в мобилизационные списки.
- Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" продолжает действовать.
- Добавим, что потери России в войне против Украины уже составляют 137 780 солдат. По данным Генштаба ВСУ, сразу 900 российских оккупантов были ликвидированы за прошедшие сутки.