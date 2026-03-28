В России не видят необходимости в новой волне мобилизации. Оккупантам пока хватает тех, кто воюет против Украины по контракту.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает пропагандистское росСМИ "РИА Новости".

Мобилизует ли Россия еще людей?

По словам Медведева, в России пока нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Связано это, мол, с тем, что сейчас на войне против Украины воюет достаточно контрактников.

Тех лиц, которые заключили договор, контракт о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе (так называемой – 24 Канал) специальной военной операции вполне достаточно для выполнения всех боевых задач,

– заверил российский политик.

Более того, Медведев привел данные, согласно которым с начала 2026 года контракт на службу заключили более 80 тысяч россиян. В то же время в прошлом году их было более 400 тысяч.

