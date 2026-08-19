В аэропортах России мужчины мобилизационного возраста массово не попадают на свои рейсы. Пограничники искусственно затягивают время проверок до закрытия посадки, чтобы ограничить выезд без официальных запретов.

Подобные случаи фиксируются в аэропортах крупнейших городов страны-агрессора. Об этом сообщает "Атеш".

Что известно о ситуации в России?

В аэропортах России ввели негласную фильтрацию. Партизаны, ссылаясь на своих агентов в пограничных службах и аэропортах, рассказали о новой схеме российских властей.

По их словам, инструкции уже действуют в пунктах пропуска Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Сотрудники выводят с рейсов лишь часть пассажиров, чтобы не спровоцировать волну паники среди населения.

Согласно полученной информации, пограничникам указано не досматривать всех подряд, а снимать с рейсов лишь определенный процент выезжающих,

– рассказали в "Атеш".

На практике процесс выглядит как обычная бюрократическая задержка под стандартными предлогами. Пассажиров долго расспрашивают о цели поездки, тщательно осматривают их личные вещи или безосновательно сверяют билеты.

Людей намеренно задерживают в стороне, имитируя длительную проверку по внутренним базам. Только что посадка на самолет завершается, мужчинам просто возвращают паспорта и отправляют домой.

Никаких официальных документов или письменных объяснений о причинах отказа в выезде гражданам не выдают. Агенты "Атеш" отмечают, что эти действия происходят на фоне постоянных заявлений российских властей о том, что нет планов по проведению новой волны мобилизации.

Что известно о возможной мобилизации в России?

Недавно СМИ сообщали, что ФСБ усиливает тотальный контроль за россиянами. Отныне транспортные компании будут "сливать" номера телефонов, адреса электронной почты, логины от личных кабинетов, IP-адреса устройств, с которых покупали билеты, а также данные банковских карт в централизованные базы данных.

Издание The Guardian также писало, что в России пытаются избежать второй волны массовой мобилизации, несмотря на колоссальные потери на фронте. Кремль переходит к принудительному призыву должников, студентов и заключенных. В то же время россияне в повседневной жизни все чаще делятся опасениями по поводу новой волны призыва.