В Алтае не удалось призвать ни одного мужчину – никто просто не пришел в военкоматы

Частичная мобилизация в России с треском проваливается. Так, жители республики Алтай отказались приходить в военкомат.

Таким образом мужчины в Алтае отказались от мобилизации. Об этом пишут местные СМИ.

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В Алтае не удалось призвать мужчин

По словам военного комиссара республики, на данный момент в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного мужчину. Военнослужащие только посылают повестки и актуализируют данные о военнообязанных гражданах.

Кстати, численность населения Алтая составляет 221 559 человек.

В России устраивают облавы на мужчин

Как рассказывали в Генштабе ВСУ, частичная мобилизация фактически поглощает небольшие населенные пункты отдаленных регионов России. Так, призыв происходит методом облав, практически все мужское население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы.

Впрочем, в Москве даже на половину не выполнили план мобилизации. Он составляет по районам менее 0,2% населения.

Напомним, что в Минобороны России утверждают, что в Вооруженные силы прибыли более 200 тысяч человек. Обучение мобилизованных россиян продолжается на 80 полигонах и в 6 учебных центрах.

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