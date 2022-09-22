Вас ждет проклятие и ненависть, – Арестович обратился к новым мобилизованным россиянам
Россия планирует мобилизовать 300 тысяч резервистов. На это уже отреагировал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
Новых мобилизованных в Украине ждет только проклятие. Об этом советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал во время стрима с Марком Фейгиным, сообщает 24 канал.
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Арестович обратился к новым мобилизованным россиянам
Здесь или один полуумный старец в кремле, или 300 тысяч ваших жизней. Вас ждет проклятие и ненависть местного населения. Надо понять простую вещь – не менее 50 процентов российских солдат в россию не возвращаются, они остаются лежать на наших полях и в лесах.
– заявил советник главы ОП.
По его словам, лучший способ остановить мобилизацию – это маневрировать, чтобы не попасть под нее, или "косить", или же устраивать массовый бунт на территории россии.
Арестович подчеркнул, что бунт в россии – гарантия того, что вы не попадете в Украину.
"Если вы попали в Украину, то у вас, конечно, есть здесь родственники. Так что передайте сигналы, что вы готовы сдаться. Я вас уверяю, что у нас отработана вся система, чтобы обеспечить ваш переход в наш плен. Мы вас примем и обеспечим лучшие условия", – добавил советник главы ОП.
Что Арестович сказал россиянам: смотрите видео
Напомним. что аналитики из Института по изучению войны уверяют, что частичная мобилизация в россии не будет иметь желаемого результата. Она скорее свидетельствует о том, что в стране-агрессоре столкнулись с серьезными проблемами.
А британская разведка считает, что россия столкнется с логистическими и административными трудностями во время мобилизации 300 тысяч человек. рф не сможет подготовить боеспособные формирования в течение нескольких месяцев.
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