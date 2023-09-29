Очень много попали "к Кобзону", – Давидюк предположил, решится ли Путин на мобилизацию
Очевидно, что Россия запустит новую мобилизацию. Украинские военные нанесли захватчикам колоссальные потери. Оккупантам нужно пополнять личный состав.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, прокомментировав информацию, что Путин поручил экс-командиру "Вагнера" заняться формированием "добровольческих подразделений".
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Таким образом, диктатор начинает зачищать остатки вагнеровцев, которые "молились" на Пригожина. В конце концов, их полностью уничтожат на фронте.
Будет ли в России мобилизация
Как отметил Давидюк, мобилизация в России будет. Они будут и загонять людей, и привлекать за деньги добровольцев на контракт. Вполне возможно, что тамошние олигархи будут также забирать людей из собственных предприятий на войну.
Понятно, что будет процесс мобилизации. Им мало той силы, которую у них есть. Украинские войска отправили на "концерт Кобзона" огромное количество оккупантов. Выживаемость российского новобранца – часто 2 – 3 месяца. Они исчезают. И никто их не может найти. Только руки-ноги находят,
– заметил Давидюк.
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Мобилизация будет происходить в разных форматах. Параллельно в России будет продолжаться массовая миграция. Тамошнее население очень "патриотично" на словах, но в результате хочет уберечь себя в Израиле, Турции, Грузии и других государствах.
Если не поддерживаете Путина, выйдите против него. По крайней мере, в Лондоне, Париже, где не кидают в автозак. Но они не идут. Это срез народа, который точно проиграет. Никакая армия с зеками еще не выигрывала,
– подчеркнул Давидюк.
Потери России в войне против Украины: коротко
- Россия понесла колоссальные потери в полномасштабной войне России против Украины. Вторжение началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени украинские военные уничтожили 277 660 российских захватчиков. А за минувшие сутки, 28 сентября, удалось отправить на "концерт Кобзона" еще 340 оккупантов.
- Кроме того, Россия потеряла еще 4687 танков, 8972 боевых бронированных машин, 6409 артиллерийских систем, 794 РСЗО, 536 средств ПВО.