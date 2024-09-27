Россия продолжит заставлять призывников подписывать контракты для войны, – разведка Британии

Неоднократно были доказаны факты того, что Россия привлекает к войне в Украине призывников. Вероятно, страна продолжит эту тенденцию и будет принуждать их подписывать контракты в армии.

Таким образом Россия пытается пополнять войска для войны против Украины. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в X.

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Будет ли Россия привлекать призывников к войне в Украине

В разведке Великобритании напомнили, что с 1 октября в России начнется осенний призыв. Мужчины до 30 лет обязаны отслужить в армии в течение одного года.

Хотя в России утверждают, что призывников не отправляют на войну в Украине, в августе 2024 года их привлекли к военной операции в Курске.

Родители некоторых солдат выразили обеспокоенность, что их сыновей отправили на фронт после менее чем четырех месяцев службы. По российскому законодательству, призывники могут участвовать в боевых действиях только после четырех месяцев службы и прохождения соответствующей подготовки.

Британская разведка считает, что реакция семей призывников на их отправку для защиты России усиливает тревогу российских лидеров по привлечению призывников к войне в Украине.

"Однако Россия, скорее всего, продолжит заставлять призывников подписывать контракты после окончания службы, чтобы обеспечить стабильное снабжение личного состава для войны в условиях высокого оттока", – говорится в сводке.