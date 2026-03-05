Командир "Ахиллеса" раскрыл, как можно помешать активному наступлению России
- ВСУ должны уничтожать более 50 тысяч российских оккупантов в месяц и наносить удары в глубину России для изменения ситуации на фронте.
- Украина должна действовать на 2 фронтах: разрушать экономическую инфраструктуру России и усиливать санкционное давление для остановки потока мобилизованных на фронт.
Россия ежемесячно выставляет на фронт от 32 до 39 тысяч бойцов разного уровня подготовки. Поэтому чтобы изменить ситуацию, ВСУ должны уничтожать более 50 тысяч оккупантов в месяц, параллельно нанося удары в глубину России.
Герой Украины, командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что Россия имеет четкую систему пополнения потерь и тактику инфильтрации.
Почему мобилизация в России не останавливает поток солдат на фронт?
В российской армии всегда существовал микс из хорошо подготовленных специализированных подразделений и массовых "пехотных" частей для инфильтрации и продвижения вперед. Именно эта тактика сейчас хорошо видна на публичных картах – во многих районах фронта есть значительные "серые зоны".
Враг делит украинскую территорию на маршруты и ориентиры – неподготовленные бойцы получают простую задачу: дойти из точки А до точки Б, закопаться и ждать. Следующая волна приходит и расширяет позицию. Тех, кто отказывается выполнять приказ – расстреливают,
– сказал Федоренко.
Россия жестко наказывает собственных солдат за отказ от штурмовых действий, иногда показательно подбрасывает под украинские дроны со связанными руками или привязывает к деревьям.
Однако главная проблема глубже, потому что пока Россия имеет финансовую способность наполнять бюджет, она будет продолжать производить оружие и подкупом привлекать новых мобилизованных, а значит поток пополнения на фронт не прекратится независимо от потерь.
Что может остановить поток мобилизованных на фронт?
Избирательное отношение к теневому нефтяному флоту – где одни суда блокируют, а другие пропускают – сводит эффект санкций на нет. Параллельно Украина должна наращивать способность поражать цели на глубине более 100 километров от линии фронта, где сосредоточены российские склады боеприпасов и средства ПВО, питающие передовую.
"Пушка без снарядов – это просто лом. Уничтожение складов и логистики противника в глубине – это часть единой схемы, где каждый элемент связан: удары по инфраструктуре, уничтожение живой силы, санкционное давление – все это пазлы одной стратегии лишения России способности вести активные боевые действия", – сказал Федоренко.
На всех направлениях – военном, дипломатическом и гражданском – Украина ведет системную скоординированную работу, включая регулярные визиты военных в страны-партнеры для разъяснения реального положения дел.
Обратите внимание! Военный обозреватель Иван Тимочко сказал, что основными методами увеличения численности армии России является призыв резервистов, круглогодичная мобилизация на срочную службу и активное привлечение иностранцев, которые получают российское гражданство. Дополнительно Россия практикует "охоту на мигрантов", проводит масштабные мобилизационные волны на временно оккупированных территориях и привлекает в армию солдат из Северной Кореи.
Что еще известно о мобилизации в России?
- Россия пытается пополнить свои войска принудительной мобилизацией и вербовкой в тюрьмах и университетах, однако такие меры могут привести к внутреннему недовольству и ухудшению боеспособности армии.
- Ежемесячно Украина мобилизует 30 – 34 тысячи бойцов, тогда как Россия – примерно на 10 тысяч больше.
- Владимир Путин заявил о планах значительно усилить военный потенциал и милитаризировать общество до 2026 года.