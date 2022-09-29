Личный состав – только одна из бед: директор ЦРУ рассказал о проблемах российской армии

Российская армия на протяжении 7 месяцев показала, что она ни на что не способна. И, как уверяют в ЦРУ, личный состав – только одна из ее бед.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильямс Бернс. Он отметил, что частичная мобилизация может не принести врагу желаемых результатов. И на это есть веские причины.

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Призыв 300 тысяч бойцов еще ничего не значит

По словам Бернса, у российской армии есть множество проблем. И дефицит личного состава, из-за чего и происходит частичная мобилизация – лишь одна из бед, с которой столкнулось войско врага.

Даже если в кремле удастся призвать такое количество военных, это может не оказать колоссального влияния на ситуацию на фронте. И связано это с тем, убежден Бернс, что у "мобиков" не будет ни достаточных знаний, ни необходимого снаряжения.

Бернс убежден, что россия переживает не только проблемы с личным составом: видео

Даже если он (путин – 24 канал) сможет мобилизовать 300 тысяч солдат, это не означает, что он сможет бросить людей как "пушечное мясо" на фронт, многие из которых не будут хорошо обучены, многие из которых не будут иметь такого снаряжения, необходимой им материально-технической поддержки,

– подчеркнул Бернс.

Мобилизированные должны сами себя обеспечивать

И здесь никто спорить с Бернсом не будет. Более того, подтверждают это положение вещей сами россияне. Мобилизированным уже выдают списки, в которых указано, что нужно иметь с собой для "командировки".

Сам документ получил название "Минимальный набор имущества, необходимого для отбытия в военную командировку". Мы перечислим часть из списка:

Два рюкзака на 60 и 20 литров;

Спальный мешок;

Камуфляжный костюм;

Ботинки;

Термобелье;

10 пар носков;

2 пары трусов;

Новый телефон, без указанных в нем контактов;

Продуктовый набор на день;

Тапочки.

А теперь самое интересное: бронешлем и бронежилет только желательно иметь. Именно так сказано в документе. И это может свидетельствовать об одном из двух: либо защита не понадобится, ведь "мобики" просто не успеют его надеть. Или его предоставят на месте. Но знаем мы эту "броню" российскую, которая пробивается чуть ли не ударом ноги.

Напомним, что ранее в разведке Великобритании выразили сомнение относительно мобилизации. Там отметили, что у россиян просто нечем будет обеспечить еще 300 тысяч бойцов.

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