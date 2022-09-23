Мобилизация необходима россии не для наступления: почему она ничего не изменит

Мобилизация необходима россии не для того, чтобы продвигаться дальше по территории Украины. С ее помощью она рассчитывает удержать хоть какие-то оккупированные территории, однако это не удастся, потому что это абсолютно не профессиональная армия.

Об этом 24 каналу рассказал литовский эксперт по вопросам безопасности Мариус Лауринавичюс. Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что путин чего-то боится, потому что начал говорить о недопущении распада россии.

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Мобилизация необходима для обороны

Лауринавичюс отметил, что мобилизация – это признание поражения. Российская политическая верхушка пыталась избежать ее, однако теперь объявила, видя, что без нее справиться на фронте не может. Она необходима не для того, чтобы атаковать, а для того, чтобы хотя бы оборонять и удержать оккупированные в Украине территории.

Мобилизация необходима для того, чтобы иметь хоть какие-то достижения в этой войне,

– заметил литовский эксперт по вопросам безопасности.

Мобилизированные – это "пушечное мясо"

Он продолжил, что отправлять на фронт следует хоть немного обученных людей. Однако и 1 – 2 месяца недостаточно для того, чтобы быть профессиональным военным.

"В краткосрочной перспективе мобилизация ничего не изменит. В среднесрочной – это "пушечное мясо", – подчеркнул Лауринавичюс.

В нынешней войне главное оружие

Литовский эксперт по вопросам безопасности добавил, что в нынешней войне главное – это оружие. Где россияне его будут брать – непонятно. Китай не снабжает, помогают только Иран и КНДР.

С такими союзниками долго не продержишься. А Запад начал поставлять оружие Украине, хотя еще и недостаточно, впрочем, уже в больших объемах,

– подчеркнул он.

Лауринавичюс сказал, что сейчас с одной стороны Украина, имеющая современное вооружение, наступает. Кроме того – россия, потерявшая большинство своих боевых подразделений и вооружения, обороняется.

"К сожалению, это еще не означает, что Украина победила, и война скоро закончится. Впрочем, что может изменить при таких условиях мобилизация, я не представляю", – подытожил литовский эксперт по вопросам безопасности.

Лауринавичюс о том, почему мобилизация ничего не изменит: смотрите видео

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