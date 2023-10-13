В России все готово к массовой открытой мобилизации, но объявить ее не могут, – ГУР
Государство-агрессор готово к открытой массовой мобилизации. Впрочем, объявить ее оккупанты не могут. Интересно, что на это сразу несколько причин.
Об этом в интервью УП рассказал представитель ГУР МО, передает 24 Канал. Вадим Скибицкий заметил, что в России уточнили списки возможных мобилизованных. Все перевели в электронный учет.
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Оккупанты не могут открыто объявить массовую мобилизацию
Вадим Скибицкий заметил, что Россия готова к процессу большой волны мобилизации. В частности, уточнены списки возможных мобилизованных, все переведено в электронный учет. Кроме того, значительно ужесточены требования законодательства, нормы уголовного кодекса в части наказания за уклонение от военной службы и дезертирство.
Выборы президента России, которые пройдут весной следующего года, тоже влияют на отсутствие объявления массовой мобилизации. Потому что мобилизация – это сложный процесс, который влияет на общественно-политическую обстановку на территории России. Но это очень мощный удар по экономике России, потому что призывается наиболее трудоспособное население, которое должно работать и делать продукт, обеспечивать промышленную активность. Пожалуй, Россия где-то все это учитывает,
– отметил генерал-майор.
Также Вадим Скибицкий подчеркнул, что накопление мощных ударных группировок, предполагающих массовую мобилизацию личного состава в России, по состоянию на данный момент не зафиксировано.
Мобилизация в России не прекращалась
- Важно понимать, что процесс мобилизации в России так и не останавливался. Каждый день оккупанты скрыто осуществляют ее для замещения своих потерь в полномасштабной войне против Украины. А еще для формирования новых частей и соединений. Кстати, в России уже начался очередной осенний призыв.
- "Цель, которую сейчас поставила для себя Россия, – всех мобилизованных в ряды вооруженных сил перевести на контрактную основу. Этот процесс происходит разными методами, в том числе и угрозами", – отметили в ГУР.
- Впрочем, на самом деле, за это время численность российских вооруженных сил существенно не увеличилась. Кстати, за первый период так называемой масштабной мобилизации, которую начали оккупанты в октябре 2022-го, мобилизовали более 300 тысяч военнослужащих.