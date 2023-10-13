В России все готово к массовой открытой мобилизации, но объявить ее не могут, – ГУР

Государство-агрессор готово к открытой массовой мобилизации. Впрочем, объявить ее оккупанты не могут. Интересно, что на это сразу несколько причин.

Об этом в интервью УП рассказал представитель ГУР МО, передает 24 Канал. Вадим Скибицкий заметил, что в России уточнили списки возможных мобилизованных. Все перевели в электронный учет.

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Оккупанты не могут открыто объявить массовую мобилизацию

Вадим Скибицкий заметил, что Россия готова к процессу большой волны мобилизации. В частности, уточнены списки возможных мобилизованных, все переведено в электронный учет. Кроме того, значительно ужесточены требования законодательства, нормы уголовного кодекса в части наказания за уклонение от военной службы и дезертирство.

Выборы президента России, которые пройдут весной следующего года, тоже влияют на отсутствие объявления массовой мобилизации. Потому что мобилизация – это сложный процесс, который влияет на общественно-политическую обстановку на территории России. Но это очень мощный удар по экономике России, потому что призывается наиболее трудоспособное население, которое должно работать и делать продукт, обеспечивать промышленную активность. Пожалуй, Россия где-то все это учитывает,

– отметил генерал-майор.

Также Вадим Скибицкий подчеркнул, что накопление мощных ударных группировок, предполагающих массовую мобилизацию личного состава в России, по состоянию на данный момент не зафиксировано.

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