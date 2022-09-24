Цифры каждый день растут: в россии уже хотят призвать 1,2 миллиона человек, – СМИ

Министр обороны россии сергей шойгу заявлял, что в армию намерены призвать 300 тысяч резервистов. Однако россия в очередной раз соврала.

Россия еще раз не придерживается своих обещаний и теперь планирует призвать не 300 тысяч, а более миллиона "желающих" воевать. Хотя вряд ли очередное ее нарушение слова кого-то удивит сегодня.

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Указ о мобилизации с "бэкдором"

Так, согласно данным росСМИ, только в Москве планируют призвать до 16 тысяч человек, а в Петербурге – около 3,2 тысячи.

Оправдание этому власти россии продумали еще на этапе создания указа о мобилизации. Так, в нем есть 7-й засекреченный пункт, в котором говорится о количестве подлежащих мобилизации людей. Его вместе с указом не обнародовали.

Об этом нюансе ранее упоминал и пресс-секретарь президента дмитрий песков. Он рассказал, что в седьмом пункте указано количество подлежащих мобилизации людей, но не уточнил, о каком именно количестве идет речь. По его словам, кремль не может раскрыть этот пункт указа, потому что он для "служебного использования".

"Это все фейки"

Более того, песков нагло заявил, что знать 7-й пункт указа путина, мол, не надо, ведь министр обороны шойгу уже и так озвучил количество – 300 тысяч мобилизованных. Теперь он информацию об увеличении количества призывников называет фейком.

Единственное, что я могу сказать, что сергей кужугетович шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там речь идет о количестве до 300 тысяч человек,

– оправдывается песков.

Как отмечают росСМИ, хотя власти россии и пошли на мобилизацию, которую долго оттягивали, они стараются не поднимать лишний шум. Для этого новых "ванек" набирают преимущественно в сельских районах, ведь там нет СМИ и оппозиции, а поддержка "спецоперации" больше.

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Внезапно россияне, громко кричавшие о поддержке "спецоперации" и даже наряжавшие своих детей в "Z-тки", оказались не готовы лично, а не на диване участвовать в войне. Более того, они готовы ломать себе руки и ноги, лишь бы не ехать на фронт.

Также почему-то россияне начали массово накапливаться у границ, в частности с ЕС. Как-то довольно быстро они забыли о "загнивающем Западе", против "которого россия воюет в Украине". Так, на границе с Финляндией очередь растянулась более чем на 30 километров.

Россия верна себе и в выборе тех, кого мобилизовать первыми. Так, в Институте изучения войны заметили, что кремль, вероятно, преимущественно мобилизует неэтнических россиян и иммигрантов. Чаще военную службу предлагают тем среднеазиатским иммигрантам, которые получили российское гражданство в течение последних 10 лет. Более того, угрожают конфисковать их российское гражданство, если они не пройдут мобилизацию. Это вызывает народный гнев.

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