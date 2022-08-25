Будут бунты и дезертирство, – военный эксперт объяснил, почему россия не объявляет мобилизацию

В москве опасаются объявлять всеобщую мобилизацию из-за вероятного общественного сопротивления. Также это поставит под удар главу кремля владимира путина.

Не объявляя войну Украине и всеобщую мобилизацию, путинский режим будет иметь ряд геополитических преимуществ. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

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Мобилизация будет продуцировать риски

Эксперт отметил, что мобилизацию россия может объявить только в ситуации, когда страна будет находиться в состоянии войны. В то же время, он сомневается, что россияне воспримут такую идею с энтузиазмом.

Это будет множество потенциальных дезертиров, которым дадут оружие и которые могут устраивать бунты. Это будет большой проблемой в самой россии. В этом случае виноват тот, кто объявил войну и мобилизацию. В кремле опасаются хаотизации социальной ситуации,

– объяснил Коваленко.

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По мнению обозревателя, непосредственная вовлеченность в эти процессы президента россии существенно повлияет на поддержку режима рядовыми россиянами.

"Даже если они объявят войну, тогда именно путин должен объявлять мобилизацию. Но мы видим, как проходит скрытая мобилизация из добровольцев. Она заторможена и фактически не компенсирует их потери в зоне боевых действий", – добавил аналитик.

По его словам, несмотря на то, что кремль увеличил единовременные выплаты всем желающим подписывать контракт с армией россии до 300 тысяч рублей, желающих все равно не так много воевать против Украины. Также он сомневается, что ситуация хоть как-то изменится, когда путин объявит масштабную мобилизацию, чтобы заставить россиян воевать.

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путинская геополитика

Эксперт отметил, что после объявления войны Украине в россии возникнут проблемы у ООН, что крайне важно для москвы сегодня.

россию лишают права голоса в Совбезе ООН, также ее могут вообще лишить права голоса в ООН. То есть она теряет серьезную площадку, через которую на самом высоком уровне продолжает ретранслировать свои фейковые нарративы. Это ему не выгодно,

– рассказал обозреватель.

По его мнению, кремлю очень нужна эта площадка, так как она показывает статус страны в мире и там она может применить право вето на различные решения.

"Поэтому они не объявляют войну из-за имеющих до сих пор геополитических преимуществ", – резюмировал Коваленко.

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