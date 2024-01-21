Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, полковник СБУ Роман Костенко, заметив, что при существующем темпе боевых действий у них нет значительных проблем с мобилизацией.

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Как Россия набирает людей на войну

Как подчеркнул Костенко, если бы масштабы были другими, то оккупанты уже испытали бы серьезные проблемы. Например, если бы произошла война с НАТО.

Если бы они воевали со всем НАТО и им нужны были бы миллионные армии, они испытывали бы проблемы с мобилизацией, как и мы. Сейчас там могут просто набирать людей из разной глуши за деньги. Раньше они довели их до обнищания. И теперь эти люди считают, что единственный способ заработать денег – идти на войну,

– сказал Костенко.

Они пока могут платить деньги и набирать людей из небольших населенных пунктов, не затрагивая большие города. Если бы такая мобилизация была в больших населенных пунктах, то уже могли бы начаться разные протесты.

Потери России в войне: коротко