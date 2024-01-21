Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко, зауваживши, що за наявного темпу бойових дій вони не мають значних проблем із мобілізацією.
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Як Росія набирає людей на війну
Як наголосив Костенко, якби масштаби були іншими, то окупанти вже б відчули серйозні проблеми. До прикладу, якби сталася війна з НАТО.
Якби вони воювали з усім НАТО і їм потрібні були б мільйонні армії, то вони відчували б проблеми з мобілізацією, як і ми. Зараз там мають змогу просто набирати людей з різної глуші за гроші. Раніше вони довели їх до зубожіння. І тепер ці люди вважають, що єдиний спосіб заробити грошей – йти на війну,
– сказав Костенко.
Вони поки мають змогу платити гроші та набирати людей з невеликих населених пунктів, не зачіпаючи великі міста. Якби така мобілізація була у великих населених пунктах, то вже могли б початися різні протести.
Втрати Росії у війні: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат з початку повномасштабної війни проти України. За цей час українські військові ліквідували понад 375 тисяч особового складу ворога. А за 19 січня ця цифра зросла ще на 750 одиниць.
- Також Росія втратила 6171 танк, 11455 бойових броньованих машин, 8868 артилерійських систем, 967 РСЗВ, 654 засоби ППО тощо.
- У грудні представник ГУР Вадим Скібіцький говорив, що наразі Кремль не має потреби проводити велику мобілізацію. Щодня через рекрутинг та мобілізаційні заходи окупанти отримують поповнення на 1000-1200 осіб.