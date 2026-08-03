Об этом в эфире 24 Канала заявил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман, предположив, что России по техническим, а не политическим причинам будет крайне сложно это сделать.

Мобилизация в России: какие сложности возникнут

Анализируя проблемы, с которыми столкнется Россия во время мобилизации, ветеран войны озвучил первую – недостаточное количество полигонов и инструкторов, младших командиров и других должностных лиц согласно штатному расписанию, которые должны быть вовлечены в процесс. Гетьман пояснил, что нужны не люди с улицы, а хотя бы немного профессиональные, чтобы сформировать из определенного количества людей, сотен или тысяч, воинские подразделения.

Помимо полигонов и инструкторов, невозможно создать батальон, в котором, например, начальником штаба будет человек, только вчера прошедший мобилизацию. Он не сможет справляться с этими задачами. Или начальник службы вооружения или автомобильной службы, не говоря уже о финансовой службе и других подразделениях, например, связисты, старшина, каптерщик,

– пояснил Гетьман.

Если в ряды обычных штурмовиков, по его словам, можно привлекать практически неподготовленных людей, то назначать на те должности, где должны находиться профессиональные кадры, неопытных – бессмысленно, потому что тогда это не будет считаться полноценным воинским подразделением.

Гетьман о мобилизационных проблемах России: смотрите в видео

Кадровые изменения в ВСУ: враг пользуется окном возможностей

Ветеран российско-украинской войны напомнил, что примерно год назад Путин говорил о том, что в России хотят мобилизовывать еще ежемесячно различными способами (через контракты, заключенных, поиск в депрессивных районах желающих заработать или тех, у кого долги, через вербовку иностранцев и студентов) 50 тысяч человек.

Возможно, Путин чувствовал, что потери приблизятся к 50 тысячам, и посчитал, что столько нужно, чтобы восполнить их. Потери выросли, потому что увеличилось количество штурмовых действий со стороны россиян,

– отметил Гетьман.

Он добавил, что враг усилил штурмы, потому что когда происходит смена военного руководства, не говоря уже о ВСУ в целом, а даже в батальонах или ротах, то если подразделение находится непосредственно на линии фронта, у противника появляются определенные возможности воспользоваться этим моментом и начать более интенсивные атаки. Подобное наблюдается и во время проведения ротации.

Замена Сырского на Драпатого предполагает необходимость принять все дела, разобраться с предыдущими приказами, как их выполнять или модернизировать. Боевое распоряжение, то есть планируемые действия, не определяются на день вперед, они отрабатываются на месяц, два, на полгода. Сейчас есть много боевых распоряжений подразделений в наших корпусах, которые были переданы еще при предыдущем Генштабе и командующем,

– пояснил Гетьман.

Российские войска пытаются использовать окно возможностей, при этом неся еще большие потери. Ветеран российско-украинской войны уверен, что это условное окно для противника через несколько недель закроется.