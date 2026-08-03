Про це в етері 24 Каналу зазначив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман, припустивши, що Росії з технічних причин, а не політичних, буде вкрай важко це зробити.

Мобілізація в Росії: які складнощі виникнуть

Аналізуючи проблеми, з якими зіштовхнеться Росія під час мобілізації, ветеран війни озвучив першу – недостатня кількість полігонів та інструкторів, молодших командирів й інших посад згідно зі штатним розкладом, які мають бути долучені до процесу. Гетьман пояснив, що мають бути люди не з вулиці, а хоч трохи професійні, щоб сформувати з певної кількості людей, сотні чи тисячі, військові підрозділи.

Крім полігонів й інструкторів, не може бути створити батальйон, в якому, наприклад, начальник штабу – людина, яка тільки вчора була мобілізована. Вона не зможе робити ці справи. Або начальник служби озброєння чи автомобільної, не кажучи про фінансову службу та інші складники, наприклад, зв'язківці, старшина, каптьорщик,

– пояснив Гетьман.

Якщо до звичайних штурмовиків, з його слів, можна долучати людей майже непідготовлених, то ставити на ті посади, де мають перебувати фахові кадри, недосвідчених – безглуздно, бо тоді це не буде вважатися належним військовим підрозділом.

Гетьман про мобілізаційні проблеми Росії: дивіться у відео

Кадрові зміни в ЗСУ: ворог користується вікном можливостей

Ветеран російсько-української війни нагадав, що орієнтовно рік тому Путін казав про те, що в Росії хочуть мобілізовувати ще щомісячно в різний спосіб (через контракти, ув'язнених, пошук у депресивних районах охочих заробити чи тих, у кого борги, через вербування іноземців і студентів) 50 тисяч осіб.

Може, Путін відчував, що вони підійдуть до втрат у 50 тисяч і порахував, що треба стільки, щоб поновити їх. Втрати зросли, бо збільшилась кількість штурмових дій з боку росіян,

– зауважив Гетьман.

Він додав, що ворог посилив штурми, адже, коли триває заміна військового керівництва, не кажучи вже назагал ЗСУ, а навіть в батальйонах чи ротах, то якщо підрозділ перебуває безпосередньо на лінії фронту, є певні вікна можливостей для противника скористатися цією миттю і почати інтенсивніше атакувати. Подібне спостерігається і під час проведення ротації.

Заміна Сирського на Драпатого передбачає необхідність прийняти всі справи, розібратися з попередніми наказами, як їх виконувати чи модернізувати. Бойове розпорядження, тобто дії, які плануються, не окреслюють на день вперед, вони відпрацьовуються на місяць, два, на пів року. Багато зараз є бойових розпоряджень підрозділів в наших корпусах, які були передані ще за минулого Генштабу і командувача,

– роз'яснив Гетьман.

Російські війська намагаються використати вікно можливостей, водночас зазнають ще більших втрат. Ветеран російсько-української війни впевнений, що це умовне вікно для противника за декілька тижнів зачиниться.