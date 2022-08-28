кремль, похоже, переходит в новую фазу мобилизации – уже в центральной россии: что это значит
Источник:ISW
российское военное руководство переходит к новой фазе мобилизации. кремль исчерпал все источники боевой силы на географической и социально-экономической периферии страны-агрессорки.
Об этом рассказали в Институте изучения войны. Специалисты рассказали, что произойдет после смены территории для скрытой мобилизации.
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На войну уже отправляют солдат из центра россии
Спикер ГУР Украины Вадим Скибицкий 27 августа заявил, что московское, ленинградское и петербургское направления усиливают формирование сил оккупационных войск. Однако ранее бремя "добровольческой" мобилизации в основном ложилось на более экономически депрессивные и периферийные регионы Востока россии
Также в ГУР сообщили, что мобилизационный потенциал уже фактически иссяк в:
- Туви,
- Бурятии,
- республиках Кавказа и других анклавах этнических меньшинств.
По предварительным оценкам ISW, именно они несут основную тяжесть мобилизационных усилий. В ГУР также отметили, что кремль поручил главам субъектов россии в более западных и обеспеченных регионах возглавить региональные наборы, а большинство новобранцев Московской области проходят контракт в 1-ю гвардейскую танковую армию.
Поскольку бремя частичной мобилизации переносится на более экономически благоприятные, густонаселенные и лучше образованные регионы россии, внутренняя оппозиция усилием по вербовке, скорее всего, будет расти,
– отметили эксперты.
В Институте изучения войны добавили, что вербовка военных на Западе россии вряд ли приведет к значительному повышению боевых возможностей оккупационной армии.
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