Комментируя ситуацию вокруг возможного объявления мобилизации в России, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан в беседе с 24 Каналом обратил внимание на очереди из российских автомобилей, которые образовались на границе России в направлении Грузии. Россияне бегут из страны.

Кремль будет искать новую формулу

Такие же очереди наблюдались, как напомнил авиатор, во время первой волны мобилизации в России. Тогда, в сентябре 2022 года, российские граждане начали быстро выезжать из страны.

Сейчас мы видим это снова, потому что происходят определенные процессы. Мы сейчас видим, что Россия все-таки боится провести открытый набор в армию, потому что это будет противоречить: здесь люди воюют за деньги, а там якобы должны приходить принудительно за три рубля в месяц, как когда-то получал рядовой советской армии,

– заявил Хазан.

Добровольцев в России, как подчеркнул летчик, нет и не будет. Все люди, которые сейчас находятся на линии боевого столкновения со стороны России, получают деньги. Это граждане, которые, по его словам, воюют не за идею, а исключительно ради выплат.

Скорее всего, Россия будет придумывать формулу, как привлечь людей, платить им высокую зарплату, чтобы они не слишком громко вякали и не было воя по всей России. Им нужны остальные люди, чтобы их не напугать,

– пояснил Хазан.

Мобилизация в России не прекращалась, просто она скрытая

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов подчеркнул, что по сути скрытая мобилизация и так продолжалась. Россия ежемесячно затягивала в армию новых людей различными способами и продолжает это делать. Поэтому риски в виде пополнения вражеских группировок для Украины остаются.

Вчера смотрел один из российских пабликов, и там человек жаловался, что двое молодых парней, у которых были заграничные паспорта с отметками и купленные билеты на самолеты, были без какого-либо предупреждения остановлены. Им запретили вылет. В аэропорту им сказали: "До свидания. Вы никуда за пределы России не улетите",

– рассказал Хазан.

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