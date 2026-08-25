Коментуючи ситуацію довкола теми ймовірного оголошення мобілізації в Росії, президент Української авіаційної асоціації пілотів, авіатор Геннадій Хазан у розмові з 24 Каналом наголосив на чергах з російських автівок, які утворилися на кордоні Росії у напрямку Грузії. Росіяни тікають з країни.
Кремль шукатиме нову формулу
Такі самі черги спостерігалися, як нагадав авіатор, коли була перша хвиля мобілізації в Росії. Тоді у вересні 2022 році російські громадяни почали швидким темпом виїжджати.
Зараз ми бачимо це знову, тому що відбуваються певні процеси. Ми зараз бачимо, що Росія все ж таки боїться зробити відкритий набір до війська, тому що буде виходити в протиріччя: тут люди воюють за гроші, а тут ніби мають прийти примусово за три рублі в місяць, як колись отримував рядовий радянської армії,
– озвучив Хазан.
Добровольців в Росії, як підкреслив авіатор, немає і не буде. Вся кількість людей, яка зараз перебуває на лінії бойового зіткнення з боку Росії, отримує гроші. Це громадяни, які, з його слів, воюють не за ідею, виключно через виплати.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Ймовірніше, що Росія буде вигадувати формулу, як їй притягнути людей, платити їм заробітну платню високого рівня, щоб вони не дуже голосно дзявкали й не було скиглень по всій Росії. Їм потрібна решта людей, щоб їх не налякати,
– пояснив Хазан.
Мобілізація в Росії не припинялась, просто є прихованою
Президент Української авіаційної асоціації пілотів наголосив на тому, що по суті прихована мобілізація й так тривала. Росія затягувала у військо щомісяця нових людей різними способами й продовжує це робити. Тож ризики у вигляді поповнення ворожих угруповань для України залишаються.
Вчора дивився один з російських пабліків, і там людина жалілася, що двоє молодих хлопців, які мали закордонні паспорти з відмітками й придбаними квитками на літаки, були без жодного повідомлення зупинені. Їм була заборонена можливість польоту. З аеропорту їм сказали: "До побачення. Ви нікуди за межі Росії не полетите",
– розповів Хазан.
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