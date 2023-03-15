Так в комментарии 24 Каналу заявил военный аналитик и офицер запаса Армии обороны Израиля Игаль Левин. Он отметил, что мобилизовать людей – не значит их организовать.

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"Формально – да, возможно. И 100 тысяч где-то разместить в бараках, и 200, и 300, и 400 тысяч", – заявил он.

Он рассказал, что оккупанты не смогли качественно организовать боеспособные подразделения из тех людей, которых мобилизовывали еще в конце 2022 года. А чтобы их таки создать, россиянам нужны средства связи и компетенция. А в России с этим, полагает военный аналитик, все плохо.

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Что нужно россиянам для боеспособных подразделений

Офицер запаса Армии обороны Израиля убежден, что россиянам нужно много младших командиров – взвода, роты и отделений. Надо и сержанты, но сержантской системы в России нет.

"Если вы организуете современную армию, то и сержанты нужны. Очень много командиров не офицерского и офицерского состава, именно младших", – рассказал он.

По его словам, кроме этого также нужна экипировка.

Мы знаем, что даже с этим у них очень плохо. С экипировкой банальной,

– сказал Игаль Левин.

Он рассказал, что для боеспособного войска россиянам нужна и механизация. Сейчас оккупанты расконсервируют советскую технику, в частности, БТР-50.

У россиян большие проблемы с техникой

"Это происходит не от хорошей жизни, ведь у них есть большие проблемы с механизацией войск", – отметил Левин.

Военный аналитик уверен, что тенденция использования российской армией танков Т-62 и других всех возможных систем будет увеличиваться.

"Нельзя забывать, что всего этого у них пока много. Пока все существует", – заявил он.

Офицер запаса Армии обороны Израиля добавил, что использованием расконсервированного оружия россияне постоянно снижают свою планку.

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