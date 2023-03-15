Так в коментарі 24 Каналу заявив військовий аналітик та офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. Він зауважив, що мобілізувати людей – не означає їх організувати.

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"Формально – так, можливо. І 100 тисяч десь розмістити в бараках, і 200, і 300, і 400 тисяч", – заявив він.

Він зазначив, що окупанти не змогли якісно організувати боєздатні підрозділи із тих людей, яких мобілізовували ще в кінці 2022 року. А щоби таки їх створити, росіянам треба засоби зв’язку та компетенція. А в Росії з цим, вважає військовий аналітик, все погано.

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Що треба росіянам для боєздатних підрозділів

Офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю переконаний, що росіянам треба багато молодших командирів – взводу, роти та відділень. Треба й сержанти, але сержантської системи в Росії немає.

"Якщо ви організовуєте сучасну армію, то й сержанти потрібні. Дуже багато командирів не офіцерського й офіцерського складу", –саме молодших, розказав він.

За його словами, окрім цього також треба екіпірування.

Ми знаємо, що навіть з цим в них максимально погано. З екіпіруванням банальним,

– сказав Ігаль Левін.

Він розказав, що для боєздатного війська росіянам треба й механізація. Нині ж окупанти розконсервовують радянську техніку, зокрема, БТР-50.

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"Це відбувається не від гарного життя, адже в них є великі проблеми з механізацією військ", – зауважив Левін.

Військовий аналітик упевнений, що тенденція використання російською армією танків Т-62 та інших всіх можливих систем, буде збільшуватися.

"Не можна забувати, що всього цього в них поки що багато. Поки що все існує", – заявив він.

Офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю додав, що використанням розконсервованої зброї росіяни постійно знижують свою планку.

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