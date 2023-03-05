Власти Москвы раздадут семьям мобилизованных по 300 граммов ветчины и горстке конфет
В России давно закончились "Лады". Так что власть не слишком заморачивается. Поощряет россиян гибнуть на фронте с помощью пельменей, дров, а теперь еще и конфет и ветчины.
Причем говорится не о каком-то глухом отдаленном регионе России, а о самой Москве. В российской столице объявили целый конкурс, чтобы семьи мобилизованных оккупантов могли получить "продовольственные наборы", передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Вместо сыночка – конфеточка
Итак, конкурс объявили на поставки сразу как "продовольственных наборов", так и "подарочных чайных наборов со сладостями". Так сказать, и мамок успокоить, и детей порадовать. Просто волосы торчком, пока это пишем.
Получат такие "подарки" семьи мобилизованных. Соответствующий документ был опубликован на сайте государственных закупок.
Что входит в наборы
Если говорить о "продовольственном", то его содержание таково: 300 граммов ветчины, 200 граммов слабосоленой форели, 200 граммов шоколадных конфет, 100 граммов черного чая, 180 граммов твердого сыра 45% жирности и 95 граммов растворимого кофе. Согласно заказу, таких наборов должно быть 800. Каждый из них должен обойтись в 2 тысячи рублей.
А вот к "сладкому набору" вошли чай, кофе, торт "Медовик", зефир в шоколаде и упаковка из 9 видов печенья (весом 345 грамм или больше). Таких наборов заказали 320 по 1,25 тысячи рублей за каждый.
Если подсчитать, то россияне планируют потратить на эти наборы 2 миллиона рублей. Экономия очевидна. Ведь можно поощрить 1 120 семей мобилизованных за эти деньги. Зато одна "Лада" сейчас стоит от 1,1 миллиона рублей.
Поскольку мы снова упомянули о "Ладах", то не лишним будет пройтись по статистике потерь врага. С начала полномасштабного вторжения войско страны-агрессорки существенно сократилось.
План "пакетов" трижды перевыполнили
- С 24 февраля 2022 года наши защитники и защитницы уничтожили 153 120 российских захватчиков. А за минувшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 930 бойцов.
- Также в металлолом удалось превратить много российской техники. В частности, 3 414 танков, 6 692 боевых бронированных машин, 2 426 артиллерийских систем, 488 РСЗО, 248 средств ПВО.
- Кроме того, "вторая армия мира" обеднела на 302 самолета, 289 вертолетов, 2 071 БпЛА оперативно-тактического уровня, 873 крылатые ракеты, 18 судов, 5 299 автомобилей и автоцистерн и 232 единицы специальной техники.