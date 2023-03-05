Причому мовиться не про якийсь глухий віддалений регіон Росії, а про саму Москву. У російській столиці оголосили цілий конкурс, щоб сім'ї мобілізованих окупантів могли отримати "продовольчі набори", передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Замість синочка – шиночка

Отже, конкурс оголосили на постачання відразу як "продовольчих наборів", так і "подарункових чайних наборів із солодощами". Так би мовити, і мамок заспокоїти, і дітей потішити. Просто волосся сторчма, поки це пишемо.

Отримають такі "подарунки" сім'ї мобілізованих. Відповідний документ опублікували на сайті державних закупівель.

Що входить у набори

Якщо говорити про "продовольчий", то його вміст такий: 300 грамів шинки, 200 грамів слабосоленої форелі, 200 грамів шоколадних цукерок, 100 грамів чорного чаю, 180 грамів твердого сиру 45% жирності та 95 грамів розчинної кави. Згідно зі замовленням, таких наборів має бути 800. Кожен із них повинен обійтися у 2 тисячі рублів.

А от до "солодкого набору" увійшли чай, кава, торт "Медовик", зефір у шоколаді й упаковка з 9 видів печива (вагою 345 грамів або більше). Таких наборів замовили 320 по 1,25 тисячі рублів за кожен.

Якщо підрахувати, то росіяни планують витратити на ці набори 2 мільйони рублів. Економія очевидна. Адже можна заохотити 1120 сімей мобілізованих за ці гроші. Натомість одненька "Лада" зараз коштує від 1,1 мільйона рублів.

Оскільки ми знову згадали про "Лади", то не зайвим буде пройтися по статистиці втрат ворога. Від початку повномасштабного вторгнення військо країни-агресорки суттєво скоротилося.

План "пакетів" тричі перевиконали