Из уклониста в бродягу: из-за приказа Путина мужчины в России ищут, как переписать дом на жену

Накануне в России нашли способ бороться с уклонистами. Те, кто не придет в военкомат, не смогут управлять автомобилем, продавать недвижимость. Из-за этого в стране массовое безумие.

Если после объявления о так называемой частичной мобилизации в конце сентября среди россиян выросли запросы о том, как уехать из страны. То после цифрового единого реестра граждан их интересует другое: как переписать на жену авто и недвижимость, рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Популярность запросов выросла в разы

Благодаря Google Trends мы в очередной раз убедились, что среди россиян распространяются панические настроения. Так, они начали на:

900% чаще искать, как переоформить машину на жену;

350% – переоформить жилье.



Россияне ищут, как переписать на жену авто и недвижимость / Скриншот

Это яркая демонстрация того, что оккупанты, которые в любой момент могут отправиться на фронт, беспокоятся о своем имуществе. Или же их жены волнуются, чтобы потом не приходилось отстаивать право на недвижимость и другое имущество.

Массовая переписка недвижимости и имущества на жен может превратить российских мужчин в бездомных. Еще вчера любящие жены, сегодня начнут выгонять мужчин. И тогда единственную крышу над головой предоставит разве что военкомат.



В сети уже появилось множество материалов с советами / Скриншот

Без имущества и без прав

Испуганные российские мужчины скоро останутся не только без своего имущества. Они, в сущности, будут лишены прав. Причем речь не идет о тех, которые позволяют водить транспортное средство. Это, конечно, тоже будет.

Просто ситуация с цифровым реестром ярко показывает нам, что россиянам закручивают все возможные гайки. Они должны либо явиться в течение 20 дней в военкомат. Это практически на 100% гарантирует отправку на фронт.

Или должны согласиться со своим жалким существованием в формате людей без прав. У них нет возможности:

водить автомобиль;

продавать и покупать недвижимость;

брать кредиты;

оформлять частного предпринимателя и регистрироваться как самозанятый.

Мы же прекрасно понимаем, что перечень ограничений будет расти. Это будут делать для того, чтобы как можно больше военнообязанных мужчин шли погибать ради воплощения кровавых планов Путина.

В то же время следует понимать, что жалеть этих мужчин не стоит. Эти "маленькие люди" в свое время выбрали в президенты Путина. А после начала полномасштабного вторжения не выступили против жестокой войны, которую он объявил Украине.

Мы можем лишь предположить, что вскоре статистика потерь врага будет пополняться теми, кто еще вчера искал, как переписать дом на жену. К слову, по состоянию на 13 апреля наши защитники ликвидировали 180 590 российских захватчиков.