Недаром бегут: частичная мобилизация в России бессрочна, действующие контракты расторгнуть невозможно

Высшее военное руководство России закручивает гайки все сильнее. Как выяснилось, частичная мобилизация бессрочна. Более того, те, кто уже заключил контракт о службе, не могут его расторгнуть.

Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. И хотя была информация, что ее должны провести тремя волнами до 10 ноября, реальность оказалась совсем другой.

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Мобилизация в России бессрочна

Теперь же появилась информация, что у частичной мобилизации, как ее не называй, нет конкретных сроков. Более того, завершится она лишь указом президента России Владимира Путина. Об этом говорится на правительственном портале "Объясняем. Россия". Кроме него, такими полномочиями никто не владеет.



Частичная мобилизация в России не имеет срока / Скриншот

Но это еще не все. Если у военнослужащего истечет срок службы на контракте во время мобилизации, то это ничего не значит. Покинуть службу он не сможет, ведь соответствующая опция не предусмотрена указом о частичной мобилизации.

Контракты продолжают свое действие до окончания "специальной военной операции",

– говорится в сообщении.

Это, заметим, очередная демонстрация циничного вранья высшего военного руководства. Впрочем, мы не удивлены, ведь в России со своим народом иначе не поступали никогда.



Контрактники будут служить до конца "спецоперации" / Скриншот

Несколько исключений, за которые могут освободить от службы, – достижение предельного возраста службы, проблемы со здоровьем, приговор суда, в котором говорится о лишении свободы. Последний пункт интересен, если учитывать, что на войну россияне отправляют преступников прямо из тюрем.

200 тысяч россиян покинули страну

Журналисты рассказали, что с начала введения частичной мобилизации из России уехали более 200 тысяч человек. Они разъехались по Грузии, Казахстану, а также странам Евросоюза.

К примеру, заместитель МВД Казахстана Марат Кожеев рассказал, что границы государства пересекли около 100 тысяч граждан страны-агрессора за прошедшую неделю.

Что касается Грузии, то в нее въехали не менее 53 136 россиян. Речь идет о временных рамках с 21 по 26 сентября 2022 года.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex предоставило свои сведения. Согласно им, почти 66 тысяч россиян прибыли в Евросоюз с 19 по 25 сентября. Интересно, что по сравнению с неделей раньше эта цифра выросла на 30%.

В то же время, заметим, что не поступала информация из Монголии, а также Армении. Русские для бегства используют также эти страны. Интересно, что в России статистикой не владеют. Там точно не знают, сколько граждан страны покинули ее с 21 сентября.

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