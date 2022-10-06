Россияне отстали с графиком отлова "чмобиков": куда отправят пойманных

Известия с полей российской мобилизации. Общее количество наловленных "чмобиков" (частично мобилизованных) в первой волне на самом деле составляет 91,2 тысячи тушек, а не "больше 200 тысяч", как это полуофициально распространяется в инфосфере соответствующими структурами Кремля.

Надежды и реальность

Мобилизационное напряжение российской системы мобилизации (то есть способность одномоментно "обработать" – сформировать, подготовить, оснастить, вооружить и так далее), составляет не более 65 – 67 тысяч "забритых" резервистов.

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Не все так сложилось, как оккупантам думалось

В течение ближайшего месяца первая очередь "чмобиков", которую можно будет использовать с минимальной надеждой на ее пользу, не превысит показатель в 17 – 18 тысяч "подготовленных / восстановленных" военнослужащих из первой волны.

По мнению главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, "проведение частичной мобилизации в ряде округов столкнулось с трудностями организационно-технического характера и ресурсной недостаточности...".

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По моему личному мнению, практически вся первая волна поедет на доукомплектование уже развернутых подразделений, частей и соединений группировки российской армии, действующей на территории Украины.

Вопрос формирования новых резервных компонентов (по крайней мере, оперативного уровня) на сегодняшний день выглядит для командования войск противника крайне "дискуссионным".

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