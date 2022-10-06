Сподівання і реальність

Мобілізаційне напруження російської сиситеми мобілізації (тобто, здатність одномоментно "обробити" – сформувати, підготувати, оснастити, озброїти і так далі), складає не більше 65 – 67 тисяч "забритих" резервістів.

Варте уваги Які авто стали улюбленцями українців у воєнний час

Протягом найближчого місяця перша черга "чмобіків", яку можливо буде використати із мінімальним сподіванням на її користь, не перевищить показник у 17 – 18 тисяч "підготовленних / відновлених" військовослужбовців з числа першої хвилі.

Не все так склалось, як окупантам гадалось

На думку головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу Збройних сил РФ, "...проведение частичной мобилизации в ряде округов столкнулось с трудностями организационно-технического характера и ресурсной недостаточности...".

Цікаве Буряти і калмики закінчаться в чорноземах України

На мою особисту думку, практично вся перша хвиля поїде на доукомплектування вже розгорнутих підрозділів, частин та з'єднань угрупування російського війська, яке діє на території України.

Питання формування нових резервних компонентів (принаймні оперативного рівня) на сьогоднішній день виглядає для командування військ противника вкрай "дискусійним".

До теми – втрати окупантів станом на 6 жовтня: дивіться відео