Как проходит мобилизация на оккупированных территориях и что делать украинцам: объяснение Гуменюк

Российские оккупанты проводят мобилизацию на оккупированных украинских территориях. Есть определенные инструкции, как правильно вести себя в подобных случаях и быть полезными Украине.

Об этом 24 канала сказала руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что есть инструкции о том, как правильно сдаваться в плен.

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Что известно о мобилизации на оккупированных территориях

Гуменюк отметила, что трудно сказать, насколько массовый характер носит мобилизация украинцев на захваченных территориях. Потому что населенные пункты находятся под оккупацией, и у нас нет полноценной информации.

Но мы знаем, что такие списки составляются, что такая работа ведется. Мужчин 18 – 35 лет собирают, выводят из зданий и собственных домов,

– сказала руководитель прессцентра ОК "Юг".

По ее словам, мужчин собирают на специальных пунктах, проводят с ними так называемые собеседования и переодевают в форму. Происходит такое, в частности, на временно оккупированной территории Херсона. В первую очередь, забирают тех, кто паспортизировался красными книжечками.

Как действовать в случае мобилизации в армию оккупанта

Гуменюк отметила, что с помощью нашей информационной кампании эти люди осведомлены, как правильно себя вести, как, прибыв в подразделение, вывести из строя технику и переклонить всех на сторону международного гуманитарного права.

Помним о том, что человеческая жизнь – самая высокая ценность,

– подчеркнула она.

Она добавила, что, если кому-то угрожают лишением жизни или под угрозой оружия принуждают к таким действиям, то лучше одевать форму, пополнить армию, в которую насильно забирают. А дальше делать так, чтобы быть полезным Украине.

Как проходит мобилизация на оккупированных территориях и что делать украинцам: смотрите видео

Как сдаваться в плен

Гуменюк рассказала, что инструкции о том, как правильно сдаваться в плен. Они находятся на верифицированной странице Оперативного командования "Юг", а также находящихся в окопах с противоположной стороны.

Потому что у нас есть способы донести до них эту информацию. Есть такие инструкции в электронных рассылках, которые они получают на свои телефоны,

– сказала руководитель прессцентра ОК "Юг".

По ее словам, в инструкциях пошагово указано, что как действовать для того, чтобы перейти в обменный фонд, сложить оружие и перейти под эгиду международного гуманитарного права

У них есть дистанционный способ применить к себе эти снисходительные условия. То есть они осведомлены о QR-кодах, телефонах, электронной почте и других способах, включая чат-боты, через которые можно сообщить о своих намерениях, а дальше уже наша забота, как это сделать,

– заявила Гуменюк.

Она добавила, что есть обращение и от вражеских подразделений, и от индивидуальных лиц о намерениях сдаться в плен. Пока они еще не массовые, поскольку соответствующая информационная кампания работает непродолжительное время.

Мобилизация на оккупированных территориях: что известно