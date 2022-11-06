Более десятка "мобиков" подрались на рынке в Омске: без "боярышника" не обошлось

Появляющиеся в сети видео в очередной раз подтверждают, что Кремль берет в свою армию не только "зеков", но и пьяниц. В свою очередь, они охотно провоцируют конфликты и дубасят своих собратьев.

Иногда драки "мобиков" завершаются смертями и ранениями, сообщает 24 канал. В частности, недавно в Запорожье четверо мобилизованных зарезали на ферме 13 коров и начали стрелять по своим.

Актуально Под Макеевкой могли разбить целый батальон мобилизованных россиян, сотни погибших, – росСМИ

В Омске подрались пьяные "мобики"

В российских СМИ сообщили об очередном конфликте в рядах "мобиков". Так, в Омске более десятка оккупантов устроили драку.

Инцидент произошел на Ленинском рынке днем 5 ноября. По словам очевидцев, многие мобилизованные были пьяными. По предварительным данным, существенных травм, к сожалению, никто не получил.

Пока неизвестно, что именно стало причиной потасовки. Однако нетрудно догадаться, что атмосфера среди "мобиков" – не слишком позитивная. Ведь их бросают на верную смерть – на передовую без подготовки.

Поэтому безвольным россиянам остается делать то, к чему они привыкли – пьянствовать и выплескивать агрессию друг на друга.

Смотрите видео, как дерутся российские мобилизованные

Заметьте "Пропал без вести" где-то в лесу под Сватовым: в России массово "списывают" мобилизованных

Многие российские мобилизованные пьянствуют

Советник Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, как на самом деле происходит обучение русских солдат перед отправкой на фронт.

Несмотря на огромный процент пьяниц, среди мобилизованных есть и те, кто пытается перед гибелью хоть немного освоить военное дело. Однако стоит отметить, что их меньше половины.

По словам советника ОП, Кремлю удалось мобилизовать даже не 300 тысяч военных, а всего 238.

"Из 238 тысяч "чмобиков" к подготовке приступили всего 43%. Другие сидят по спортзалам школ и так далее без дела, бухают", – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что российские военкоматы не справляются с таким нашествием людей, поэтому значительная часть захватчиков сидит без дела.

Будет интересно – родственники российских чиновников убегают от мобилизации: смотрите видео